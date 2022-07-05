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Середня ціна на автогаз на українських АЗС впала нижче 38 гривень за літр

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Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні 5 липня зменшилась на 52 копійки – до 37,66 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1 грн – до 36,99 і 36,98 грн/л відповідно.

На 1,39 грн зменшила ціни мережа KLO – до 36,40 грн/л.

Крім того, на 0,2-5 грн/л здешевшав автогаз у мережах Shell, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", Chipo, "Катрал", "Авантаж 7" та інших.

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АЗС (1584) ціни (3411) скраплений газ (1135)


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При середній ціні на бензин 52 гривні, на газі немає сенсу їздити, допоки він не впаде в ціні ніжче 35 гривень - дорожче виходить!
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05.07.2022 15:05 Відповісти

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