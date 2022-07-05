Середня ціна на автогаз на українських АЗС впала нижче 38 гривень за літр

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні 5 липня зменшилась на 52 копійки – до 37,66 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1 грн – до 36,99 і 36,98 грн/л відповідно.

На 1,39 грн зменшила ціни мережа KLO – до 36,40 грн/л.

Крім того, на 0,2-5 грн/л здешевшав автогаз у мережах Shell, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", Chipo, "Катрал", "Авантаж 7" та інших.