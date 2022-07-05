Середня ціна на автогаз на українських АЗС впала нижче 38 гривень за літр
Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні 5 липня зменшилась на 52 копійки – до 37,66 грн за літр.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1 грн – до 36,99 і 36,98 грн/л відповідно.
На 1,39 грн зменшила ціни мережа KLO – до 36,40 грн/л.
Крім того, на 0,2-5 грн/л здешевшав автогаз у мережах Shell, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", Chipo, "Катрал", "Авантаж 7" та інших.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Only
показати весь коментар05.07.2022 15:05 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль