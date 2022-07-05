Австралія скасувала мита на імпорт товарів з України на рік

Уряд Австралії оголосив про скасування мит на імпорт з України строком на один рік.

Про це йдеться у заяві міністра торгівлі та туризму країни Дона Фаррелла.



"Цей захід, який є частиною пакету підтримки, озвученого прем'єр-міністром за підсумками його візиту до Києва, набуває чинності з 4 липня. Це слідує за аналогічними діями наших міжнародних партнерів, таких як Європейський Союз і Сполучене Королівство", – наголосив він.



Зазначається, що скасування тарифів на імпорт з України є ключовою частиною поточних зусиль уряду Австралії щодо подальшого поглиблення двосторонніх торговельних та інвестиційних відносин.



У 2021 році український імпорт до Австралії становив близько $122 млн. Так, рішення уряду передбачає зниження тарифів з 5% до нуля протягом 12 місяців на низку товарів, які виробляються або виробляються в Україні. Водночас акцизні збори на паливо, алкоголь та тютюнові вироби залишаться в силі.