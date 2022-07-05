Ціни на електроенергію в Європі рекордно зросли після скорочення постачання газу з Росії

Ціни на електроенергію у Європі досягли найвищого рівня за всю історію на тлі скорочення поставок газу з РФ.

Про це повідомляє Financial Times.

Німецькі контракти на електроенергію з поставкою наступного року досягли найвищих в історії котирувань на торгах у понеділок – ціна зросла на 13% до 325 євро за МВт-год. Такі показники перевищили попередній рекорд грудня 2021 року. Від початку року аналогічний контракт у Франції подвоївся до 366 євро за МВт-год.



На ціни електроенергії сильно впливає вартість газу, який використовується для виробництва електроенергії. У Європі ціни на газ зросли до найвищого рівня за чотири місяці та зросли більш ніж у чотири рази з минулого року після того, як РФ скоротила поставки газу до Європи.



Але ситуація також погіршується через проблеми з обслуговуванням великої кількості атомних станцій Франції. Сусідні країни спалюють додатковий газ для виробництва електроенергії для Франції в той час, коли Європа намагається зберегти поставки на зиму.

Високі ціни на електроенергію вже сприяють зниженню попиту. За словами аналітиків, попит на електроенергію в Німеччині впав на 5% за останні чотири місяці порівняно з попереднім роком через вищі витрати на енергію, які в основному відображатимуть скорочення промислового виробництва.

Як повідомлялося, "Газпром" повністю припинить постачання російського газу в Європу через обидві нитки газопроводу "Північний потік" з 11 по 21 липня у зв’язку з проведенням планових профілактичних робіт.

Водночас, за даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку" щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.