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НАЗК викрило публічних службовців, які вивезли через кордон готівки на $5 мільйонів

деньги,доллар,доллары

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило факти вивезення через кордон публічними службовцями незаконно отриманої готівки на суму майже $5 млн.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що відомство проводить моніторинг щодо можливого вивезення публічними службовцями та членами їхніх сімей незаконно отриманої готівки під час перетину держкордону.

"За результатами моніторингу виявлено факти переміщення через державний кордон майже $5 млн та 100 тис євро публічними службовцями та членами їх сімей, які не мали законних джерел одержання зазначених активів. Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів", – йдеться у повідомленні.

У результаті вивчення матеріалів, отриманих під час моніторингу способу життя, органи досудового розслідування розпочали три кримінальні провадження за статтями 368-5 (незаконне збагачення) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Моніторинг відбувається наступним чином: НАЗК отримує інформацію про великі суми готівки, які виявляються на кордоні. Далі Нацагентство перевіряє, чи власники коштів є посадовцями та членами їхніх родин.

Якщо підтверджується факт, що саме посадовець намагається вивезти незаконно отриману готівку, то НАЗК розпочинає моніторинг способу життя, щоб встановити, чи відповідає рівень життя публічного службовця наявним у нього та членів сім'ї майну й одержаним ним доходам згідно з декларацією.

У НАЗК нагадали, що подання декларацій посадовців під час війни триває. Проте під час дії воєнного стану подавати декларації будь-якого виду не обов’язково. Так, кінцевим терміном для подання щорічної декларації за 2021 рік наразі визначено три місяці після завершення воєнного стану.

Автор: 

кордон (1125) гроші (532) держслужбовці (104) НАЗК (508)


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Топ коментарі
+5
Цікаво, а чому не згадуються панове суркіси, які вивезли, за даними ЗМІ і ніби угорської митниці не $5 млн., а цілих $28 млн., ну і решта гопкомпанії, чи може по $100 тис. не можна, а більше 20 млн.- це вже політика, то проходить? Хіба не потрапило під моніторинг НАЗК . Пора вже сказати народу, що суркіси вчинили контрабанду, на них заведені справи про підкуп митників, незаконне переправлення через державний кордон валюти, а це передбачає адміністративну конфіскацію і ще штраф, а за підкуп -кримінальна відповідальність. Так і не зрозуміло (приховано) випадок з суркісом на краковецькій митниці з золотом, діамантами (кілька кг), як вони драли з України у перші дні війни. А не повернуть і не заплатять в державну казну, то є інший механізм - накласти арешт на їх маєтки, іншу нерухомість і т.д., а вони знайшли аж 5 млн. на цілу країну. Агов, дорогі професіонали із НАЗК і СБУ, а чому б не запросити із закордонних митниць дані, і пролвести глобальний моніторинг в межах країни по усіх митницях, наскільки мені відомо, ця система між сусідніми митницями давно працює, коли наші пропустили, то інша сторона чітко показує декларації з мільйонами і не перший рік, а провести в країні порівняння і заставити сплатити, що слабо, чи це не впливає на державну безпеку??? А як з награбованим втік керівник внутрішньої безпепки СБУ бригадний генерал наумов?, через яку митницю драпав, хто пропускав, ціла зміна як покарана, звільнена, бо без вказівки керівництва рядовий митник чи відважився б пропустити навіть такого злодійського корифея ? Питань дуже багато і СБУ насправді може зробити в цьому плані набагато більше, коли б хлопців не "гальмували". А тут ціла стаття про успіхи НАЗК, а НАЗК могла б зайнятись цілою країною, бо не лише відповідає за свої кабінети, а за цілу країну, а тут таке поле для діяльності... Не можете самі, то погодьте моніторинги з тими аналітиками СБУ.
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05.07.2022 13:14
+2
Уже конфисковали или через пещерский суд?
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05.07.2022 13:14
+2
Де імена , прізвища , посади, фото злочинців ? Схоже на брехню
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05.07.2022 14:29
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05.07.2022 12:19 Відповісти
публічними службовцями- це представники будинків розпусти у держадміністраціях? Чи ті, що публікуються?
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05.07.2022 12:43 Відповісти
Цікаво, а чому не згадуються панове суркіси, які вивезли, за даними ЗМІ і ніби угорської митниці не $5 млн., а цілих $28 млн., ну і решта гопкомпанії, чи може по $100 тис. не можна, а більше 20 млн.- це вже політика, то проходить? Хіба не потрапило під моніторинг НАЗК . Пора вже сказати народу, що суркіси вчинили контрабанду, на них заведені справи про підкуп митників, незаконне переправлення через державний кордон валюти, а це передбачає адміністративну конфіскацію і ще штраф, а за підкуп -кримінальна відповідальність. Так і не зрозуміло (приховано) випадок з суркісом на краковецькій митниці з золотом, діамантами (кілька кг), як вони драли з України у перші дні війни. А не повернуть і не заплатять в державну казну, то є інший механізм - накласти арешт на їх маєтки, іншу нерухомість і т.д., а вони знайшли аж 5 млн. на цілу країну. Агов, дорогі професіонали із НАЗК і СБУ, а чому б не запросити із закордонних митниць дані, і пролвести глобальний моніторинг в межах країни по усіх митницях, наскільки мені відомо, ця система між сусідніми митницями давно працює, коли наші пропустили, то інша сторона чітко показує декларації з мільйонами і не перший рік, а провести в країні порівняння і заставити сплатити, що слабо, чи це не впливає на державну безпеку??? А як з награбованим втік керівник внутрішньої безпепки СБУ бригадний генерал наумов?, через яку митницю драпав, хто пропускав, ціла зміна як покарана, звільнена, бо без вказівки керівництва рядовий митник чи відважився б пропустити навіть такого злодійського корифея ? Питань дуже багато і СБУ насправді може зробити в цьому плані набагато більше, коли б хлопців не "гальмували". А тут ціла стаття про успіхи НАЗК, а НАЗК могла б зайнятись цілою країною, бо не лише відповідає за свої кабінети, а за цілу країну, а тут таке поле для діяльності... Не можете самі, то погодьте моніторинги з тими аналітиками СБУ.
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05.07.2022 13:14 Відповісти
на тому і все, дякуємо))
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05.07.2022 12:54 Відповісти
А шо там 27 налички? Или 16 налички? Бинокли кончились?
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05.07.2022 12:58 Відповісти
Уже конфисковали или через пещерский суд?
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05.07.2022 13:14 Відповісти
ну правильно, а нас тут за 200грн долга за коммуналку кошмарят...
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05.07.2022 13:33 Відповісти
Де імена , прізвища , посади, фото злочинців ? Схоже на брехню
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05.07.2022 14:29 Відповісти
Сначала дали вывезти,а уж опосля........только внешнее управление..имхо
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05.07.2022 18:42 Відповісти
а що до вивезення 31 ляма півтора місяця тому?????
язик в дупі, всі щасливі???
бо з них, вивезли тільки 28.
ДЕ ТРИ ЛЯМА???
ЧОМУ НЕ КОНФІСКУВАЛИ ВСІ 31???
і знову язик в дупі....
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05.07.2022 19:07 Відповісти
до речі.
у жіночки з Вінниці вилучили 9 тисяч.
верещали на всіх змі.
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05.07.2022 19:08 Відповісти

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