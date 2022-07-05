НАЗК викрило публічних службовців, які вивезли через кордон готівки на $5 мільйонів

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило факти вивезення через кордон публічними службовцями незаконно отриманої готівки на суму майже $5 млн.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Зазначається, що відомство проводить моніторинг щодо можливого вивезення публічними службовцями та членами їхніх сімей незаконно отриманої готівки під час перетину держкордону.

"За результатами моніторингу виявлено факти переміщення через державний кордон майже $5 млн та 100 тис євро публічними службовцями та членами їх сімей, які не мали законних джерел одержання зазначених активів. Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів", – йдеться у повідомленні.

У результаті вивчення матеріалів, отриманих під час моніторингу способу життя, органи досудового розслідування розпочали три кримінальні провадження за статтями 368-5 (незаконне збагачення) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Моніторинг відбувається наступним чином: НАЗК отримує інформацію про великі суми готівки, які виявляються на кордоні. Далі Нацагентство перевіряє, чи власники коштів є посадовцями та членами їхніх родин.

Якщо підтверджується факт, що саме посадовець намагається вивезти незаконно отриману готівку, то НАЗК розпочинає моніторинг способу життя, щоб встановити, чи відповідає рівень життя публічного службовця наявним у нього та членів сім'ї майну й одержаним ним доходам згідно з декларацією.

У НАЗК нагадали, що подання декларацій посадовців під час війни триває. Проте під час дії воєнного стану подавати декларації будь-якого виду не обов’язково. Так, кінцевим терміном для подання щорічної декларації за 2021 рік наразі визначено три місяці після завершення воєнного стану.