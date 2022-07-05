Суд арештував акції банку "Форвард" російського алкогольного магната Таріко (оновлено)

За матеріалами кібердепартаменту Служби безпеки України суд наклав арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв та одного із комерційних банків, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України, а також на фінансування заходів РФ, спрямованих на ослаблення нашої держави", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна орієнтовна вартість арештованого судом майна обох юросіб сягає майже 880 млн грн, а корпоративних прав – понад 1,2 млрд грн.

Якщо говорити про компанію-дистриб’ютора, то це: корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу у розмірі майже 125 млн грн; 9 автомобілів на понад 3 млн грн; майже 283 тисячі пляшок алкогольної продукції на 24, 5 млн грн; 5 рахунків, відкритих в українських банках.

Арештоване майно комерційного банку містить 100% акцій загальною вартістю понад 1 млрд грн; будівлю в центрі Києва загальною площею понад 3 тис. кв. м вартістю майже 850 млн грн; 5 транспортних засобів на загальну суму майже 1,5 млн грн.

Зазначається, що СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України.

СБУ не назвала фігурантів справи, але за даними джерел ЕП в правоохоронних органах йдеться про ТОВ "Руст Україна" та АТ "Банк Форвард" російського бізнесмена Рустама Таріко. Про це також свідчить фото центрального офісу банку, оприлюднене СБУ.

Рустам Таріко – російський мільярдер, власник та голова ради директорів російського банку "Русскій стандарт", власник алкогольного холдингу Roust. До останнього входять такі бренди горілки як "Русскій стандарт", "Зельоная марка", "Парламент" та "Журавлі". У 2016 році статки Таріко оцінювалися $500 млн – тоді він посідав 168 місце в рейтингу найбагатших росія.