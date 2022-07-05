Казахстан може розірвати контракт з російською компанією через вивезення краденого зерна із України

Казахстан може розірвати договір із російською компанією, яка орендувала судно "Жибек жоли", що було затримано у Туреччині через нелегальне вивезення українського зерна.

Про це заявив глава міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану Каїрбек Ускенбаєв, передає Радіо Азаттик.



"Якщо судно зайнялося діяльністю, що не відповідає правовим нормам, які прийняті в Казахстані та в міжнародному праві, звичайно, цей договір буде розірвано і це судно буде відкликане", – наголосив він.

Як раніше повідомив посол України в Туреччина Василь Боднар, турецька митниця затримала російське вантажне судно із зерном, украденим окупаційними силами і вивезеним із порту Бердянська.

У Туреччині перебуває судно під російським прапором – "Жибек жоли". Воно належить казахстанській компанії, яка стверджує, що в угоді з продажу брали участь естонська та турецька компанії. Раніше Україна попросила Туреччину затримати і заарештувати судно казахстанського власника, що пливло під російським прапором, яке вийшло із зерном із порту в Азовському морі.



Офіс генпрокурора України заявив, що судно причетне до "нелегального експорту українського зерна" до турецького Карасу.



Судно "Жибек жоли" було завантажено пшеницею у Бердянську. Наразі цей порт окупований російськими військовими.

Раніше заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що від початку широкомасштабного вторгнення в Україну РФ вивезла з окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.