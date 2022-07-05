Мінрегіон оцінив завдані інфраструктурі внаслідок війни збитки у $96 мільярдів

Україні внаслідок російської агресії завдано збитків на $95,5 млрд.

Про це на форумі громадянського суспільства в межах конференції у Лугано повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, передає Інтерфакс-Україна.



"Значна частина з цих втрат стосується житлового фонду – 39%, загалом зруйновано понад 1200 будівель. Також значно постраждала інфраструктура – 33%, об'єкти промисловості – 8%, агросектори – 5%, освіти – 4% та охорони здоров'я – 2%", – зазначив він.



Він додав, що на сьогодні в Україні є чотири типи регіонів. Група I – фронтові та прифронтові області, де відбуваються воєнні дії: тут проблеми життя та смерті, постачання продовольства. Група II – опорні, група IV – з деокупованими територіями, тут зараз відбувається первинне відновлення.



"Мости, дороги, житло – ми маємо це відновлювати зараз, не чекаючи, поки закінчиться війна. У наших людей має бути гідне житло до того, як розпочнеться зима", – констатував міністр.



Група III – регіони, які за лінією бойових дій – тилові. "Першочергове завдання держави – щоб регіони з першої групи перейшли до четвертої, тобто провести деокупацію", – сказав Чернишов.