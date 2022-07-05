Шведський виробник автомобілів Volvo звільнить частину співробітників у Росії

Шведський автомобільний концерн Volvo Group проведе скорочення співробітників у РФ – звільнить частину працівників заводу вантажівок у Калузі, який наразі перебуває у простої.

Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на російський офіс компанії.

"Volvo Group ухвалила рішення адаптувати свою операційну діяльність у зв'язку з ринковими умовами, що змінилися в РФ. Адаптація означатиме скорочення персоналу в підрозділах Volvo Group у Росії протягом цього року", – пояснили там, додавши, що зараз офіс обмірковує масштаби скорочень.



Водночас завод Volvo Group у Калузі продовжить перебувати у режимі призупинення.

"Поки що рано говорити, що буде далі з виробничими майданчиками Volvo Group у Росії. Компанія не ухвалювала рішення про вихідіз ринку", – додали в російському офісі.

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Як повідомлялося, Volvo Group призупинила діяльність у Росії наприкінці лютого через напад РФ на Україну.

Вантажівки шведської марки випускались у РФ на калузькому заводі Volvo Trucks. Минулого року російське представництво Volvo реалізувало 5,69 тис. нових вантажівок.

Крім того, "дочка" Volvo продавала на російському ринку легкові моделі: седани S90 та S60, кросовери XC40, XC60, XC90, універсали V60 та V90. За даними російської Асоціації європейського бізнесу, продаж легкових автомобілів Volvo в РФ минулого року склали 9,09 тис. штук, що відповідає 0,5% російського ринку.