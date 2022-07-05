Швейцарія подвоїть підтримку України до понад $100 мільйонів до кінця 2023 року

Влада Швейцарії на тлі війни оголосила про подвоєння підтримки України до понад 100 млн франків (понад $100 млн) до кінця 2023 року.

Про це на Конференції з відновлення України в Лугано повідомив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, передає Інтерфакс-Україна.



"Швейцарія подвоїть фінансування в межах двосторонньої співпраці з Україною до понад 100 млн франків до 2023 року", – сказав він.



Кассіс додав, що Швейцарія виділяє Україні кошти також на багатосторонній основі через ООН, Світовий банк, ЄБРР та інші організації.

Крім того, президент Швейцарії заявив про виділення 15 млн швейцарських франків на цифрову трансформацію України.

Як повідомлялося, Україна та Швейцарія підписали угоду про інвестиції у кліматичні проєкти.