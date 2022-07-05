Нова Зеландія заборонить імпорт золота з РФ

Влада Нової Зеландії забороняє весь імпорт російського золота після аналогічних заборон країн "Великої сімки" та Австралії.

Очікується, що заборона набуде чинності з 25 липня, передає видання RNZ.co.nz.

У своїй заяві міністерка закордонних справ країни Наная Махута заявила, що таке рішення гарантує, що Нова Зеландія не стане безпечним притулком для російських активів.

"Це також підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на те, щоб Росія не обходила міжнародні санкції, використовуючи свої величезні золоті запаси для фінансування своєї незаконної війни", – сказала вона.

Зі свого боку міністр торгівлі Нової Зеландії Демієн О'Коннор наголосив, що Росія відрізана від міжнародних ринків, а близько 20% її резервів центрального банку зберігаються в золоті – приблизно до $140 млрд. Тож цей крок допоможе завадити Кремлю підтримувати свою валюту, додав він.