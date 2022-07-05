РФ системно вивозить через Крим українське зерно в Туреччину, – розслідування

Журналісти проєкту "Схем" опублікували результати проведеного розслідування, в якому зазначають, що російські окупанти систематично вивозять українське зерно з окупованого Криму, зокрема до турецьких портів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що окупанти вимикають радари на суднах, якими вивозять українське зерно з Криму в турецькі порти, але цей систематичний процес регулярно потрапляє на знімки з супутника.

Журналісти також опублікували супровідні документи на зерно, яке великими партіями імпортує Туреччина – походження товару в них зазначене як "Крим, Росія". Зерно вантажиться в порту "Авліта" (Севастополь), куди його звозять з тимчасово окупованих територій, зокрема Херсонської та Запорізької областей.

На прикладі двох суден журналісти показали, як балкери регулярно заходили в підсанкційний порт Севастополя, де через термінал "Авліта" завантажувались зерном, а потім прибували до Туреччини і там розвантажувались.

Під час входження в кримський порт балкери вимикають радари, тому їх неможливо відстежити через системи моніторингу суден, такі як Marine Traffic або Equasis. Але їм не вдається "сховатись" від супутника, який з космосу фіксує перебування та завантаження суден в кримській "Авліті".

Одне з таких суден – "Михайло Ненашев" під російським прапором. Журналісти наводять докази трьох його рейсів з порту в Криму до портів Туреччини. Наприклад, 15 квітня супутник Planet Labs зафіксував цей балкер біля "Авліти". Через виключені протягом трьох днів радари, судно лишалось "непомітним" для системи офіційного моніторингу суден Marine Traffic.

Водночас цей сервіс зафіксував, що до заходу в кримський порт воно було "в баласті" – тобто порожнім. А після – вже завантаженим. 22 квітня "Михайло Ненашев" став у турецький порт Деріндже. За чотири дні система зафіксувала, що балкер – розвантажився.

Другий балкер, який відслідкували "Схеми", – сирійське судно Finikia. 20 квітня воно з’явилось на супутникових знімках в "Авліті".

На радарах судно з’явилось лише 21 квітня, вже вийшовши в море завантаженим. 29 квітня пришвартувалось у турецькому Немруті і відвантажило зерно.

6 травня Finikia вже порожнім вийшло у новий рейс – з Немрутау в бік Чорного моря.

У коментарі посол України в Туреччині Василь Боднар зазначив: "Ми працюємо з турецькою стороною. Але нам кажуть, що російські документи, які надаються для ввезення зерна в порт – вони є легальними і вони їх сприймають, як такі, що необхідні для того, щоб розвантажити судно в законний спосіб".

Як наголосили журналісти, усі віднайдені факти, які свідчать про незаконне вивезення зерна з окупованих територій України Росією до Туреччини, "Схеми" виклали у запиті до МЗС Туреччини і чекають на відповідь.