Зеленський підписав указ про утворення 14 військових адміністрацій на Донеччині

Президент Володимир Зеленський підписав указ про утворення 14 військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області.

Відповідний указ №469/2022 опубліковано на сайті Офісу президента.

Так, йдеться про Бахмутську, Великоновосілківську, Званівську, Комарську, Краматорську, Курахівську, Лиманську, Миколаївську, Святогірську, Сіверську, Соледарську, Часовоярську, Черкаську та Шахівську військові адміністрації на Донеччині.

Президента доручив Генштабу Збройних сил України, Донецькій обласній держадміністрації здійснити заходи, пов’язані із заснуванням військових адміністрацій.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення 4 липня.