Японія заборонила імпорт золота з РФ

Влада Японії затвердила новий пакет санкцій проти РФ у відповідь на агресію в Україні. Зокрема, було запроваджено ембарго на імпорт російського золота, персональні санкції, а також експортні обмеження щодо 90 російських та білоруських компаній

Про це повідомляють у Міністерстві фінансів Японії.

Так, санкції запроваджені, зокрема, щодо віцепрем'єра РФ Дмитра Григоренка, музиканта та бізнесмена Сергія Ролдугіна і його дружини, родичів голови ради директорів ПАТ "Северсталь" та ПАТ "Силові машини" Олексія Мордашова – Марини, Кирила та Микити Мордашових.



Під санкції також потрапили голова правління АТ "Росгеологія" Сергій Горьков, гендиректор ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" Юрій Слюсар.



Також обмеження ввели проти 45 військовослужбовців РФ.



Крім того, до списку санкцій також внесли очільника окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо та його заступника Кирила Стремоусова, голову окупаційної адміністрації Мелітополя Галину Данильченко.



Також під санкції підпали шість компаній із Росії – АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегічної культури, а також низка інформаційних порталів, включаючи SouthFront та "Инфорос".



Крім того, Японія вводить заборону на експорт товарів для 65 організацій РФ і 25 компаній Білорусі.



Йдеться зокрема про Новосибірський авіаційний завод ім. В. П. Чкалова (філія компанії "Сухой"), НДІ "Градиент", Іркутський авіаційний завод та Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод ім. Ю. А. Гагаріна (КнААЗ).



Серед білоруських організацій – ВАТ "Агат-систем", ЗАТ "Белтехекспорт", Мінський завод колісних тягачів, ТОВ "Оборонні ініціативи" та Внутрішні війська МВС Білорусі.

Крім того, Японія заборонила надання послуг РФ з бухгалтерського обліку, аудиту, консалтингу та трастових послуг. Заборона почне діяти з 5 вересня.

Також нові обмеження передбачають ембарго на імпорт російського золота.