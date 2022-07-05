Шотландія та Вельс виділили 100 мільйонів фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні, – Джонсон

Уряди Шотландії та Вельсу ухвалили рішення виділити військову допомогу Україні на загальну суму у 100 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у Twitter.

"Уряд Вельсу виділив 35 млн на нашу військову підтримку Україні, а вельські сім'ї прийняли 3000 біженців", – написав він.

Водночас глава британського уряду додав, що 65 млн фунтів виділила влада Шотландії, яка до того ж також оголосила про готовність прийняти українських біженців.

"Я розмовляв із першою міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен, щоб проголосити успіх співпраці Великої Британії з підтримки України. Я подякував уряду Шотландії за внесок у розмірі 65 млн фунтів у збільшення військової допомоги Великої Британії Україні до 2,3 млрд фунтів та зусилля з надання житла 6000 українським біженцям", – зазначив Джонсон.

Як повідомлялося раніше, Україна отримала кредит на 450 млн євро під гарантії Великої Британії.