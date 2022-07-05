Україна веде переговори с Туреччиною та ООН про експорт зерна, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй (ООН) щодо експорту українського зерна.

Про це Зеленський заявив на брифінгу з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерсон, відповідаючи на питання журналістів, передає Інтерфакс-Україна.

"Справді, ми зараз ведемо переговори з турецькою стороною та з ООН. Наші представники, які відповідальні за безпеку виходу з наших портів зерна. Прямо працюємо з генеральним секретарем Антоніу Гутерішем. Але дуже важливий момент, щоб хтось гарантував безпеку кораблям тих чи інших держав, крім Росії, якій ми не довіряємо, які приходитимуть до нас для завантаження тієї чи іншої продовольчої продукції. Саме про це зараз ведеться розмова в Туреччині", – сказав Зеленський.

При цьому ООН, як зазначив глава держави, займає у цьому питанні лідерську позицію.

"Вони, як нам здається, готові очолити цей процес", – сказав президент.

"З нашого боку не втрачаємо часу та працюємо над різними шляхами, як залізничними, так і річковими щодо експорту нашого зерна. Ми щодня збільшуємо експорт. Це не просто складні умови", – додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Туреччина підготувала 20 кораблів для вивезення зерна з України.

Пізніше турецька митниця затримала російське вантажне судно із зерном, украденим окупаційними силами і вивезеним із порту Бердянська.