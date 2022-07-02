Венеція запроваджує плату за в'їзд у місто

З 16 січня 2023 року італійська Венеція стягуватиме плату за в'їзд із туристів, які приїздять до міста на один день. Про це міська влада повідомила ввечері 1 липня.

Як стверджує місцевий уповноважений з питань туризму, Венеція – перше місто у світі, яке запроваджує таку систему, передає DW.

Зазначається, що рішення обумовлене необхідністю контролю над туристичними потоками, особливо у високий сезон. Також очікується, що нові правила принесуть Венеції додаткові доходи.

До пандемії місто відвідували щодня понад 100 тис. людей, що спричиняло затори, високу вартість доставки їжі та інших товарів.Приблизно чотири п'ятих усіх туристів приїжджали до Венеції лише на день. У 2019 році місто прийняло 19 млн одноденних туристів.

Нове правило поширюватиметься на тих відвідувачів, які вирішать не залишатися на ніч у готелях чи інших місцях проживання, адже вони переважно майже нічого не вносять у місцеву економіку.

Такі прибулі повинні будуть зареєструватися онлайн на день, в який вони планують приїхати, і сплатити збір. Сума варіюватиметься від трьох до 10 євро за людину в залежності від часу попереднього бронювання та сезону.

Порушникам, які не зможуть підтвердити бронь готелю або ж факт оплати збору, загрожує штраф у розмірі 300 євро.

Виняток зроблять для дітей до шести років, людей з інвалідністю та власників житла для відпочинку у Венеції, які сплачують податки на нерухомість. Також вимога оплати не розповсюджуватиметься на мешканців регіону Венето та тих, хто народився у Венеції.

Крім того, з вересня міська влада підніме ціни на квитки в міські музеї та річкові автобуси, якщо їх купуватимуть не онлайн.

Місцева влада також не виключає встановлення турнікетів на всіх точках доступу до міста. Водночас обмежувати кількість квитків не збираються. "Місто залишається відкритим", – наголосив уповноважений з питань туризму.