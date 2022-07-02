Кулеба та Боррель обговорили підготовку сьомого пакета санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем роботу над сьомим пакетом санкцій проти РФ.

Про це очільник українського МЗС повідомив у Twitter.

"Під час сьогоднішнього дзвінка Жозеп Боррель і я обговорили подальші кроки після того, як Україна стала кандидатом в ЄС, і скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обидва згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС щодо Росії, і ми над цим працюємо", – написав він.

Як повідомлялося, Євросоюз розпочав роботу над сьомим пакетом санкцій, у межах якого може бути запроваджене ембарго на імпорт золота з Росії

Нагадаємо, минулого тижня країни "Великої сімки" домовилися запровадити ембарго на імпорт російського золота. За оцінками держдепу США, заборона на імпорт російського золота позбавить РФ можливості заробляти $19 млрд на рік.

Після цього США заборонили імпорт золота з Росії із 28 червня.

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