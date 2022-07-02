Через війну землевласники недоотримали 4,2 мільярда, – Мінагрополітики

За рік роботи ринку землі в Україні укладено більше 105 тис. правочинів, зокрема 88 тис. угод купівлі-продажу землі з загальною вартістю в понад 7 млрд грн.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич, передає пресслужба міністерства.

"Станом на початок повномасштабного вторгнення росії в Україну було укладено понад 102 тис. угод, відчужено 245 тис. га с/г земель із близько 32,5 млн га. Наразі таких правочинів – понад 105 тис. Це угоди з купівлі-продажу землі, міни, дарування та довічного утримання", – пояснив він.

Також через російську агресію не відбулося понад 50 тис. угод купівлі-продажу землі, а землевласники недоотримали 4,2 млрд грн.

За словами заступника глави Мінагрополітики, середньозважена ціна за гектар станом на сьогодні – 37,9 тис. грн за гектар, що на 30% більша від ціни, що була рік тому.

Дмитрасевич додав, що, за прогнозами, протягом 2022 року вартість землі мала збільшитися ще до 15%, але свої корективи внесла війна.