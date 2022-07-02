Кабмін дозволив "Нафтогазу" не платити дивіденди державі на 8,5 мільярда
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Кабінет міністрів на своєму засіданні 2 липня прийняв рішення зменшити норму відрахування дивідендів НАК "Нафтогаз України" до державного бюджету з попередньо затверджених 95% до 30%.
Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Вчора урядом було прийнято рішення про зменшення базового нормативу сплати дивідендів з 95% до 30%. Відтак, "Нафтогаз" перерахував до держбюджету ще 1,6 млрд грн (додатково до 2,3 млрд, сплачених в березні). Різниця (між 95% та 30%), а це близько 8,5 млрд грн, за рішенням уряду будуть спрямовані на імпорт природного газу для сталого проходження опалювального сезону", – написав Вітренко.
Як повідомлялося, раніше своїм розпорядженням від 14 червня Кабінет міністрів схвалив аудійовану звітність НАК "Нафтогаз України" за 2021 рік та затвердив спрямування 95% чистого прибутку за минулий рік у розмірі 12,4 млрд грн на виплату дивідендів до державного бюджету. Решту 5% чистого прибутку "Нафтогазу" у розмірі 652,58 млн грн уряд доручив спрямувати до резервного капіталу компанії.
Нагадаємо, наприкінці березня НАК "Нафтогаз України" авансом перерахував у державний бюджет 2,3 млрд грн дивідендів за 2021 рік.
У травні "Нафтогаз" оголосив, що у 2021 році чистий прибуток групи склав 12 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Частина коштів піде кацапам на війну проти України, інша по офшорах пріхлєбатєлєй, враховуючи, що споживання газу в Україні впало більш як у двічі, згідно офіційної статистики, і власного лише легального видобутку газу вистачить з лишком, ще й на продаж у країни ЄС залишиться.
Конституцію забули... Землю продали... (тобто вкрали)
Юлька говорила що цього монстра треба вбити...
Але ми занадто слабкі духом щоб зрозуміти куда нас затягнули...
Нагадати тобі, що ця омолоджена напідписувала, а що ні?
менеджерівкорупціонерів "Нафтогаз" ?