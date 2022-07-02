Кабмін дозволив "Нафтогазу" не платити дивіденди державі на 8,5 мільярда

Кабінет міністрів на своєму засіданні 2 липня прийняв рішення зменшити норму відрахування дивідендів НАК "Нафтогаз України" до державного бюджету з попередньо затверджених 95% до 30%.

Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора урядом було прийнято рішення про зменшення базового нормативу сплати дивідендів з 95% до 30%. Відтак, "Нафтогаз" перерахував до держбюджету ще 1,6 млрд грн (додатково до 2,3 млрд, сплачених в березні). Різниця (між 95% та 30%), а це близько 8,5 млрд грн, за рішенням уряду будуть спрямовані на імпорт природного газу для сталого проходження опалювального сезону", – написав Вітренко.

Як повідомлялося, раніше своїм розпорядженням від 14 червня Кабінет міністрів схвалив аудійовану звітність НАК "Нафтогаз України" за 2021 рік та затвердив спрямування 95% чистого прибутку за минулий рік у розмірі 12,4 млрд грн на виплату дивідендів до державного бюджету. Решту 5% чистого прибутку "Нафтогазу" у розмірі 652,58 млн грн уряд доручив спрямувати до резервного капіталу компанії.

Нагадаємо, наприкінці березня НАК "Нафтогаз України" авансом перерахував у державний бюджет 2,3 млрд грн дивідендів за 2021 рік.

У травні "Нафтогаз" оголосив, що у 2021 році чистий прибуток групи склав 12 млрд грн.