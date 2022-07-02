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держбюджет (1365) Нафтогаз (3161) дивіденди (426) Вітренко Юрій (264)

Кабмін дозволив "Нафтогазу" не платити дивіденди державі на 8,5 мільярда

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нафтогаз

Кабінет міністрів на своєму засіданні 2 липня прийняв рішення зменшити норму відрахування дивідендів НАК "Нафтогаз України" до державного бюджету з попередньо затверджених 95% до 30%.

Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора урядом було прийнято рішення про зменшення базового нормативу сплати дивідендів з 95% до 30%. Відтак, "Нафтогаз" перерахував до держбюджету ще 1,6 млрд грн (додатково до 2,3 млрд, сплачених в березні). Різниця (між 95% та 30%), а це близько 8,5 млрд грн, за рішенням уряду будуть спрямовані на імпорт природного газу для сталого проходження опалювального сезону", – написав Вітренко.

Як повідомлялося, раніше своїм розпорядженням від 14 червня Кабінет міністрів схвалив аудійовану звітність НАК "Нафтогаз України" за 2021 рік та затвердив спрямування 95% чистого прибутку за минулий рік у розмірі 12,4 млрд грн на виплату дивідендів до державного бюджету. Решту 5% чистого прибутку "Нафтогазу" у розмірі 652,58 млн грн уряд доручив спрямувати до резервного капіталу компанії.

Нагадаємо, наприкінці березня НАК "Нафтогаз України" авансом перерахував у державний бюджет 2,3 млрд грн дивідендів за 2021 рік.

У травні "Нафтогаз" оголосив, що у 2021 році чистий прибуток групи склав 12 млрд грн.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+15
А мы тут на Байрактары скидываемся по 100 гривен, ****!
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02.07.2022 12:20
+8
Що знову дружбани вітренко бубуть купляти собі бентлі?
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02.07.2022 12:36
+8
Навіть під час війни апетитів не збавляють корупціонери.
Частина коштів піде кацапам на війну проти України, інша по офшорах пріхлєбатєлєй, враховуючи, що споживання газу в Україні впало більш як у двічі, згідно офіційної статистики, і власного лише легального видобутку газу вистачить з лишком, ще й на продаж у країни ЄС залишиться.
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02.07.2022 14:09
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А мы тут на Байрактары скидываемся по 100 гривен, ****!
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02.07.2022 12:20 Відповісти
Що знову дружбани вітренко бубуть купляти собі бентлі?
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02.07.2022 12:36 Відповісти
Після суспільного резонансу вже не до Бентлі. Будуть жебракувати на Майбахах.
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02.07.2022 14:44 Відповісти
Навіть під час війни апетитів не збавляють корупціонери.
Частина коштів піде кацапам на війну проти України, інша по офшорах пріхлєбатєлєй, враховуючи, що споживання газу в Україні впало більш як у двічі, згідно офіційної статистики, і власного лише легального видобутку газу вистачить з лишком, ще й на продаж у країни ЄС залишиться.
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02.07.2022 14:09 Відповісти
Государственная (кабминовская) компания будет платить меньше ДРУГИМ государственным (кабминовским) компаниям (что-то ДОподелили). А вы бараны, которых стригут - радуйтесь! Прав Балашов - государство - в жопу!
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02.07.2022 15:09 Відповісти
Подарунок Бені. Він несе основний тягар цієї війни
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02.07.2022 16:18 Відповісти
А яка зарплата очільника Нафтогазу?
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02.07.2022 19:32 Відповісти
Як повідомлялося, розроблений Мінекономіки проєкт постанови передбачав обмеження на період воєнного стану виплат членам наглядових рад та керівникам державних компаній та банків у розмірі 15 мінімальних заробітних плат (97,5 тис. грн).
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03.07.2022 01:05 Відповісти
В ЄС всі державні службовці мають обмеження 8 мін.заробітних плат
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03.07.2022 20:51 Відповісти
По чому повинен коштувати наш з вами газ?

Конституцію забули... Землю продали... (тобто вкрали)

Юлька говорила що цього монстра треба вбити...

Але ми занадто слабкі духом щоб зрозуміти куда нас затягнули...

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02.07.2022 21:38 Відповісти
тЮльку, запхни собі в тухес...
Нагадати тобі, що ця омолоджена напідписувала, а що ні?
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03.07.2022 15:08 Відповісти
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03.07.2022 16:23 Відповісти
Яка з/п, премії та відпускні у топ менеджерів корупціонерів "Нафтогаз" ?
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03.07.2022 17:18 Відповісти
Себе на бентлізалишили
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03.07.2022 20:44 Відповісти
 
 