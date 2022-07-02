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Новини Фінанси
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валюта (1665) НБУ (8364) продаж (1797)

Продаж валюти Нацбанком зріс до $4 мільярдів за місяць

Новини БізнесЦензор Фінанси

взятка,валюта,доллар,доллары

Сальдо між продажем Національним банком валюти та її купівлею у червні досягло $3,95 млрд порівняно з $3,35 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1,77 млрд у березні та $0,3 млрд у лютому.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Так, минулого місяця НБУ збільшив продаж валюти до $3,98 млрд з $3,41 млрд у травні та $2,24 млрд у квітні.

Одночасно купівля валюти залишається на низькому рівні: у червні вона навіть скоротилася до $31 млн у порівнянні з $56 млн у травні та $41 млн у квітні.

Загалом за перше півріччя чистий продаж Нацбанком валюти склав $12,9 млрд.

Національний банк України з початку війни зафіксував курс долара на рівні 29,25 грн/$. Незважаючи на заходи, що вживаються НБУ, в тому числі обмеження переведення в готівку гривневих карток за кордоном і підвищення облікової ставки з 10% до 25%, обсяг купівлі валюти зростає. Певні сподівання Нацбанк пов'язує зі скасуванням з 1 липня пільгового імпорту.

Поки що його міжнародні резерви знижувалися, зокрема, у травні на $2 млрд – до $25,1 млрд.

Основним джерелом їхнього поповнення під час війни є зовнішнє офіційне фінансування. Міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що в червні міжнародна фінансова підтримка України збільшиться до $4,8 млрд з $1,5 млрд у травні, і завдяки коштам, що надійшли наприкінці місяця, вона близька до цієї суми.

Уряд оцінює щомісячні потреби бюджету у фінансуванні дефіциту $5 млрд.

Автор: Юлiя Недашківська
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Бариги вивозили з країни мільярди євро аби купити корита і ввезти їх з нульовим розмитненням, а держава тепер має викидати у прірву купу грошей аби тримати курс на пристойному рівні.
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02.07.2022 11:52 Відповісти
Уверен, что не только барыги, но и олигархи выводят деньги из Украины в тихую гавань.
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02.07.2022 19:50 Відповісти
тоесть барыги покупали доллар и евро у государства перед тем, как вывезти их из страны??? так покупка и продажа валюты запрещена же, вы не знали это?
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02.07.2022 21:11 Відповісти
Ага, триста тисяч бариг...
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03.07.2022 18:20 Відповісти
Це звичайне розграбування валютних резервів, наданих на умовах кредиту Україні. Для цього створена курсова різниця між офіційним і ринковим курсом обміну, яка «б'є» по експортерам, грабуючи їх через банки на 6грн за кожен дол., знищуючи остаточно економіку країни, яка на ладан ледве дихає
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03.07.2022 01:48 Відповісти
общипали гусака до напів дохлого стану, але Зе!бені тут нідочого, правда ж?
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03.07.2022 19:32 Відповісти
 
 