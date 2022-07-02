БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
865 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
70 1
Єврокомісія (991) допомога (1135)

Єврокомісія запропонувала виділити Україні 1 мільярд євро макрофінансової допомоги

Новини БізнесЦензор Фінанси

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Європейська комісія пропонує надати Україні 1 млрд євро.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Сьогодні ми пропонуємо надати Україні 1 млрд євро. Про надання першої частини макрофінансової допомоги було оголошено в травні. Це допоможе задовольнити нагальні потреби країни", – зазначила вона.

Фон дер Ляєн також наголосила, що ЄС продовжить надавати допомогу Україні і буде підтримувати її відбудову в довгостроковій перспективі.

Як повідомлялося, у травні у Євросоюзі наголосили, що готові надати Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а Европа знает, куда идут эти деньги? на зарплаты топ-чиновников - вот куда они идут. хоть бы совесть поимели уже. на стройку нужны работяги. на минималку и максимум - 10 тысяч. сами идите и стройте.
показати весь коментар
02.07.2022 10:12 Відповісти
 
 