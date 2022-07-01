Shell хоче співпрацювати з Катаром у найбільшому в світі проєкті з виробництва скрапленого газу, – Bloomberg

Енергетична компанія Shell має намір укласти партнерство з державною Qatar Energy щодо великого проєкту з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) – North Field East (NFE).

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, передає enkorr.

Повідомляється, що Shell має намір наслідувати інші великі західні енергетичні компанії, взявши участь у проєкті вартістю $29 млрд, покликаному збільшити експорт Катаром скрапленого природного газу.

Два джерела, знайомі із ситуацією, повідомили агентству, що Shell може оголосити про партнерство з Qatar Energy у Досі. Представник Shell відмовився від коментарів, Qatar Energy – не відповів на запит агентства.

Як зазначається, йдеться про проєкт східної частини Північного родовища (NFE) – найбільшого у світі СПГ-проєкту, який дасть змогу збільшити потужності виробництва СПГ Катару з 77 млн тонн на рік до 110 млн тонн на рік. Виробництво, як очікується, розпочнеться 2026 року. Партнерами у проєкті вже виступають ExxonMobil, TotalEnergies, ConocoPhillips та Eni.

Qatar Energy контролює всі складові нафтового сектору Катару, включно з розвідкою, видобутком, переробкою, транспортуванням і зберіганням. Катар – провідний виробник СПГ у світі.