Україна отримала від Німеччини грант на 1 мільярд євро

До державного бюджету України надійшов грант від Німеччини в сумі 1 млрд євро.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Грантові кошти були перераховані до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, який відкрито Міжнародним валютним фондом для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні.

Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану.

Усього з початку введення воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.

24 червня міністр фінансів України Сергій Марченко та федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підписали угоду про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування.