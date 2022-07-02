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Новини Фінанси
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Німеччина (1682) грант (223)

Україна отримала від Німеччини грант на 1 мільярд євро

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германия

До державного бюджету України надійшов грант від Німеччини в сумі 1 млрд євро.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Грантові кошти були перераховані до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, який відкрито Міжнародним валютним фондом для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні.

Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану.

Усього з початку введення воєнного стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.

24 червня міністр фінансів України Сергій Марченко та федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підписали угоду про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування.

Автор: Галина Ялівець
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