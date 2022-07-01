Банкіри очікують скорочення ВВП України в цьому році більш ніж на третину, – опитування

Реальний ВВП України у 2022 році скоротиться більш ніж на третину, інфляція за підсумками півріччя прискорилася до 20%.

Про це заявляють банкіри, опитані агентством Інтерфакс-Україна.

"Ми зберігаємо прогноз щодо скорочення реального ВВП України на 33% за підсумками 2022 року. Скорочення інвестицій та приватного споживання буде частково пом'якшене збільшенням державного споживання та товарних запасів", – зазначив начальник аналітичного відділу "Альфа-Банку Україна" Олексій Блінов.

За його словами, у червні очікується прискорення зростання Індексу споживчих цін (ІСЦ) майже до 20% у річному вимірі після 18% у травні.

"Ми очікуємо, що у другому півріччі 2022 року показник інфляції стабілізується, проте залишатиметься вищим за 20% до кінця 2022 року", – додав Блінов.

Його думку поділяє голова правління "Юнекс Банку" Іван Світек, за словами якого, за найскромнішими оцінками ВВП України в першому півріччі скоротився на третину.

"Але насправді падіння може виявитися ще глибшим. Більше того, ситуація постійно змінюється: доходи населення продовжують скорочуватися, споживчий попит знижується. Росія, як і раніше, хоче знищити економіку України, але це у неї не зовсім виходить", – сказав Світек.

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Аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук у свою чергу зазначає, що пік падіння ділової активності припав на березень, коли виробництво скоротилося наполовину, а надалі бізнес адаптувався до умов війни та поступово відновлював свою діяльність.

"У травні падіння ділової активності вже оцінюється в 40% по відношенню до довоєнного рівня. Також внутрішнє споживання та виробництво підтримується зростанням державних витрат. Загалом падіння ВВП у другому кварталі становитиме 40-45% р/р. У третьому кварталі відбудеться сезонне зростання ВВП , у тому числі за рахунок жнив", – пояснив він.

За його прогнозами, за умови продовження активних бойових дій до кінця року, економічна активність збережеться на рівні 60-65% порівняно з довоєнним рівнем.

Хведчук зазначає, що інфляція прискорювалася ще до повномасштабної війни як в Україні, так і у світі внаслідок відновлення економік після пандемії, а війна додатково загострила ці тенденції, тому зараз інфляція досягла 18% р/р і, ймовірно, зростатиме ще до кінця року. .

Хведчук очікує, що надалі інфляцію підживлюватимуть перебої ланцюжків постачання, подорожчання транспортних витрат, у тому числі через зростання цін на пальне, ситуативний дефіцит окремих груп товарів та збільшення грошової маси внаслідок зростання дефіциту бюджету.

Вагомим чинником динаміки цін стане також надходження зовнішньої фінансової допомоги та, відповідно, здатність НБУ забезпечити курсову стабільність.

"За нашими прогнозами, зростання споживчих цін досягне 30% р/р наприкінці року і надалі сповільнюватиметься", – зазначив він.

Світек також очікує, що темпи інфляції за підсумками перших шести місяців року наближатимуться до 19-20% у річному обчисленні, а з урахуванням скасування податкових пільг при імпорті в найближчі місяць-два можуть вийти за межі зазначеного коридору.

"Прогнозувати, як ці цифри змінюватимуться в другій половині року, практично неможливо, оскільки ситуація надто непередбачувана. Закінчення війни та повернення українців на батьківщину – один сценарій. Продовження чи навіть ескалація воєнних дій – інший", – зазначив Світек.

Крім того, за його словами, газова війна проти Європи, переговори G7 про запровадження стелі цін на російську нафту та багато інших подій здатні надавати глобальний вплив на інфляційні процеси у світі та в Україні, зокрема, тому в таких умовах складно прогнозувати.