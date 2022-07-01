Відремонтовано пошкоджений вибухом міст між Черніговом і Києвом, – "Укравтодор"
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Відремонтовано пошкоджений вибухом міст на трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі.
Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору".
"Спочатку територію обстежили та розмінували сапери, далі розібрали завали зруйнованої штучної споруди, встановили нові бетонні плити прогонової будови, зверху – шар гідроізоляції та асфальтобетон", – сказано в повідомленні.
Траса М-01 Київ – Чернігів взяла на себе удар ще на початку повномасштабного вторгнення. Цим шляхом російські окупаційні війська проникли на територію України через білоруське КПП "Нові Яриловичі" та йшли в наступ на Київ та Чернігів. Через військові дії дорога зазнала серйозних руйнувань.
"Дорога М-01 – це найкоротший транспортний зв'язок Чернігова з Києвом. Після деокупації області, проводимо окремі роботи по відновленню проїзду", – додали в "Укравтодорі".
Наразі по цій трасі:
- збудована одна тимчасова об’їзна дорога біля невеликого мосту;
- відремонтований один невеликий міст;
- проведений розбір завалів великого мосту через річку Десна на об’їзній Чернігова, робиться проєкт ремонту;
- планується відкриття руху по південному під’їзду до Чернігова через понтон.
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