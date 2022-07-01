США підвищили мита на 570 груп російських товарів, але є винятки

США опублікували перелік російських товарів, до яких застосовуватиметься підвищене імпортне мито у розмірі 35%.

Відповідний додаток до рішення президента США Джозефа Байдена про запровадження підвищеного мита оприлюднено на сайті Федерального регістру, він почне діяти наприкінці липня.

Загалом підвищення мит торкнеться 570 товарних позицій.

Зокрема, додаткові мита в розмірі 35% діятимуть на імпорт російської сталі, кілька видів алюмінієвої продукції, деяких мінералів та руд (наприклад сіль, магнезит), хімічних сполук (технічні кислоти, карбонати тощо), гуми, деревини, паперу, компонентів авіаційної техніки тощо.

Ввізне мито на алюмінієву продукцію з Росії зросте до 35% із 10,5-11%, зазначає РБК з посиланням на галузевий портал AlCircle. Підвищений тариф поширюється лише на деякі типи алюмінієвою продукції, водночас на необроблений алюміній (обсяг імпорту з Росії в 2021 році – $522,6 млн) підвищене мито не поширюється.

Крім того, у списку не виявилося стратегічних металів, які США традиційно закуповують у Росії та від яких залежать значною мірою, а саме паладію, родію, нікелю та титану. У 2021 році США закупили в Росії паладію на $1,69 млрд, родію (найрідкісніший і найдорожчий дорогоцінний метал, використовується в різних галузях промисловості) — на $673 млн. Усі метали платинової групи ввозяться з Росії до США безмитно.

Мито на імпорт нікелю з Росії теж нульове. 2021 року США закупили цього російського металу на $158,7 млн. Ставки ввізного мита на російський титан і вироби з нього збережуться на рівні 5,5-15%. Минулого року США імпортували титану з Росії на $108,8 млн.

США також залишили без змін мито на ввезення російського первинного чавуну. Його імпорт у 2021 році сягнув $1,2 млрд.

Адміністрація Байдена також не змінила тарифи на ввезення російських добрив (переважно імпортуються безмитно, не рахуючи можливих антидемпінгових мит) і на збагачений уран. У 2021 році США закупили у Росії збагаченого урану приблизно на $600 млн.

Однак припиниться безмитне ввезення російських патронів зброї (тариф зросте до 35%).

Як повідомлялося, 27 квітня президент США Джозеф Байден підписав указ про підвищення мит на імпорт російських товарів. Тоді Байден заявляв, що мито торкнеться тих товарів з РФ, імпорт яких ще не заборонено до США, і складе до 35%.

Раніше в рамках позбавлення Росії статусу "найбільшого сприяння" США анонсували підвищення ставок мит на понад 570 груп російської продукції на суму приблизно $2,3 млрд.