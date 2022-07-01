Рада підтримала запровадження виклику до суду через "Дію"

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №7315 про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів", який передбачає можливість надсилання інформації про дату та час судового засідання, а також про рішення суду через додаток "Дія".

За це рішення проголосували 230 народних депутатів, передає Укрінформ.

Як зазначається у пояснювальній записці, документом передбачено, що у мобільному додатку "Дія" позивач або відповідач зможуть отримати інформацію про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову.

Пропонується також на час дії воєнного або надзвичайного стану та карантину, встановленого урядом з метою запобігання поширенню COVID-19, дозволити суддям проводити збори дистанційно в режимі відеоконференції.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня в Україні стартувала програма "єРобота". Відсьогодні заявку на безповоротний грант для власної справи можна подати через "Дію".