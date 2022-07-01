Єврокомісія виділила ще 360 мільйонів євро на проєкт залізниці Rail Baltica
Новини БізнесЦензор Транспорт
Єврокомісія виділила ще близько 360 млн євро на реалізацію проєкту залізниці європейської колії Rail Baltica.
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.
Кошти виділені у рамках Європейського інструменту інфраструктурних мереж (Connecting Europe Facility, CEF).
Литва, Латвія та Естонія у січні 2022 року запросили додаткове фінансування Євросоюзу у розмірі близько 1,5 млрд євро на реалізацію проекту Rail Baltica. Водночас, ЄК затвердила фінансування у розмірі близько 420 млн євро.
Литва в січні подавала заявку в ЄК про виділення на проект додаткових 686,7 млн євро, проте було виділено близько 127 млн євро.
Rail Baltica з'єднає Таллінн, Ригу, Каунас, Варшаву та Берлін. У 2017 році вартість проєкту оцінювалася у 5,79 млрд євро. Восени минулого року Європейська рахункова палата дійшла висновку, що проєкт уже подорожчав більш ніж на 20% – до 7 млрд євро.
В обсязі до 85% проект фінансує Європейський Союз, решту Естонія, Латвія та Литва мають сплатити самостійно.
Будь ласка, зачекайте...