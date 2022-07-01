Норвегія виділить Україні 1 мільярд євро до кінця року, – прем’єр
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Норвегія надасть Україні 1 млрд євро допомоги до кінця 2022 року.
Про це прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я прибув, щоб заявити про підтримку народу України. Норвегія передасть 1 млрд євро до кінця цього року або на початку 2023 року на потреби людей", – заявив Стере.
Як повідомлялося, 24 червня Україна та Німеччина підписали угоду про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду.
Раніше через цей механізм Україна вже отримала 1 млрд канадських доларів ($773 млн) кредиту від уряду Канади.
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