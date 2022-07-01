Рада схвалила зміни до законодавства про географічні назви продуктів

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону "Про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, захист прав та застосування схем якості, включаючи традиційні гарантовані особливості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів".

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №5616 у першому читанні підтримали 297 народних депутатів, повідомляється на сторінці документа на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено з метою виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на географічні зазначення із правом Європейського Союзу.

З цією метою законопроєктом пропонується:

ввести поняття традиційної гарантованої особливості, умови надання йому правової охорони, поняття та процедуру застосування особливих показників якості;

уточнити умови надання правової охорони географічному зазначенню для сільськогосподарської продукції та продуктів харчування та підстави для відмови в надані такої охорони;

уточнити коло осіб, які мають право на підготовку специфікацій та інших документів, необхідних для державної реєстрації географічного зазначення для сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;

переглянути вимоги до документів для державної реєстрації географічних зазначень та традиційних гарантованих особливостей;

встановити порядок погодження специфікацій та інших документів, необхідних для державної реєстрації географічного зазначення для сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, традиційної гарантованої особливості;

визначити вимоги до технічних умов, яким повинен відповідати товар, для якого заявляється географічне зазначення або традиційна гарантована особливість;

уточнити перелік прав та обов’язків, що випливають з державної реєстрації географічних зазначень;

встановити порядок сертифікації товару щодо його відповідності специфікації товару із географічним зазначенням, традиційною гарантованою особливістю.

Як повідомлялося, Україна ухвалила законодавство про правову охорону географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та продуктів харчування у 2019 році.

Нагадаємо, згідно з Угодою про асоціаціїю з ЄС, українським виробникам, які використовують зараз географічні найменування Європейського Союзу (шампанське, фета, коньяк), надавалась відстрочка на сім-десять років, щоб змінити назви своїх товарів та донести їх до споживачів.