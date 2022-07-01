Найбагатші мільярдери світу збідніли з початку року на $1,4 трильйона

Статки 500 найбагатших людей світу впали на $1,4 трлн за перше півріччя 2022 року на тлі різкого обвалу глобальних ринків.

Про це пише агентство Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.

Глава Tesla Ілон Маск, зокрема, збіднів майже на $62 млрд, засновник Amazon.com Inc. Джефф Безос – на $63 млрд. Для акцій Tesla другий квартал став найгіршим в історії, а для Amazon – з "бульбашки доткомів" наприкінці 1990-х.

При цьому Маск, як і раніше, займає перший рядок у списку найбагатших людей у ​​світі зі статками $208,5 млрд, а Безос залишився на другому місці з показником $129,6 млрд, згідно з даними Bloomberg Billionaires Index.

На третьому місці – глава LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA Бернар Арно зі статками $128,7 млрд, на четвертому – Білл Гейтс ($114,8 млрд).

Крім них, жодна людина у світі не має статків понад $100 млрд, хоча на початку року таких людей було 10. У десятку входив і Марк Цукерберг, який зараз відкотився на 17 рядок рейтингу з показником $60 млрд.

Раніше, зігдно з даними благодійної організації Oxfam, повідомлялося, що з початку пандемії коронавірусу в 2020 році у світі з'явилося 573 нових мільярдери, а їх сукупний статок збільшився за цей час на $3,78 трлн і становить $12,7 трлн, або 13,9% загальносвітового ВВП.