"Приватбанк" попередив про шахрайську схему під виглядом виплат від фонду Ахметова

Шахраї намагаються заволодіти коштами українців, виманюючи дані персональних банківських карток нібито для отримання допомоги від "Фонду Ріната Ахметова".

Про це повідомляє пресслужба "Приватбанку", зазначаючи, що громадян заманюють на схожий на сайт банку інтернет-ресурс через Telegram.

Шахраї обіцяють нібито виплату по 4444 гривень громадянам України які постраждали від Російської агресії від "Благодійного фонду Ріната Ахметова".

"Ні у якому разі не можна переходити за посиланнями на фальшиві сайти, які вигадують подібні до "Приватбанку" назви, це небезпечно та може призвести до втрати грошей!", – закликають у "Приватбанку".

Як повідомлялося, раніше Кабмін попередив про шахрайську схему заволодіння коштами українців під виглядом нібито стягнення державного мита за оформлення допомоги від ООН.