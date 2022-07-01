Рада схвалила нову редакцію закону про офіційну статистику

Верховна Рада схвалила за основу проєкт нового закону "Про офіційну статистику".

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №5886 у першому читанні підтримали 260 народних депутатів, повідомляється на сторінці документа на сайті парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкта документа, новий закон має замінити чинний закон "Про державну статистику" та гармонізувати державну статистику України зі статистичною системою ЄС та загальноприйнятими принципами світової і європейської статистичної практики.

Виконання міжнародно-правових зобов’язань щодо дотримання принципів офіційної статистики, прийнятих у згаданій вище Угоді, забезпечуватиметься прийняттям нової редакції Закону України "Про офіційну статистику".

Законопроєкт передбачає створення Національної ради з питань статистики, обов’язком якої має бути надання консультацій з усіх статистичних питань і коментарів важливих подій і рішень у центральному органі виконавчої влади в галузі статистики.

Законопроєкт також доповнено положенням щодо непоширення та ненадання за запитами інформації, яка пов’язана із забезпеченням проведення статистичних спостережень та/або використовується для подальших розрахунків зведених статистичних даних тощо.

Згідно з документом, до основних завдань органів державної статистики включаються гармонізація державної статистики з нормами та стандартами Європейського Союзу, а також здійснення співробітництва та обміну статистичною інформацією зі статистичними органами ЄС.