Рада погодила імплементацію стандартів ЄС у сфері водовідведення
Новини БізнесЦензор Регуляторна політика
Парламент прийняв у першому читанні законопроєкт, який визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування систем централізованого та нецентралізованого водовідведення в Україні. Це сприятиме впровадженню в українське законодавство у сфері водовідведення європейських стандартів щодо захисту довкілля від негативного впливу скидів стічних вод промисловості.
Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська.
"Прийняття цього законопроєкту було актуальним і в мирний час, і особливо сьогодні – під час військової агресії РФ. Відтак прийняте рішення дозволить не лише привести законодавче поле у сфері водовідведення у відповідність з вимогами ЄС, а й сприятиме сталому функціонуванню систем водовідведення. Також це врегулює відносини між суб’єктами господарювання, споживачами та органами державного нагляду й контролю у сфері охорони довкілля", – зазначила Хоцянівська.
Законопроєкт "Про водовідведення стічних вод населених пунктів", розроблений Мінрегіоном, визначає:
- суб’єкти відносин;
- об’єкти правового регулювання;
- принципи державної політики;
- гарантії прав споживачів у сфері водовідведення;
- повноваження центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
- вимоги до місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту;
- обов’язки суб’єктів відносин у сфері водовідведення.
Будь ласка, зачекайте...