Рада погодила імплементацію стандартів ЄС у сфері водовідведення

Парламент прийняв у першому читанні законопроєкт, який визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування систем централізованого та нецентралізованого водовідведення в Україні. Це сприятиме впровадженню в українське законодавство у сфері водовідведення європейських стандартів щодо захисту довкілля від негативного впливу скидів стічних вод промисловості.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська.

"Прийняття цього законопроєкту було актуальним і в мирний час, і особливо сьогодні – під час військової агресії РФ. Відтак прийняте рішення дозволить не лише привести законодавче поле у сфері водовідведення у відповідність з вимогами ЄС, а й сприятиме сталому функціонуванню систем водовідведення. Також це врегулює відносини між суб’єктами господарювання, споживачами та органами державного нагляду й контролю у сфері охорони довкілля", – зазначила Хоцянівська.

Законопроєкт "Про водовідведення стічних вод населених пунктів", розроблений Мінрегіоном, визначає: