Росія зменшила транзит газу через Україну до мінімуму за 30 років
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Транзит газу через українську ГТС у червні 2022 року склав 1,25 млрд кубометрів – мінімального місячного обсягу з 1991 року.
Про це повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України".
"У порівнянні з травнем 2022 року обсяги транзиту через Україну впали на 37%, а у порівнянні з червнем попереднього року, транзит скоротився майже утричі", – зазначається у повідомленні.
При цьому "Газпром" використав лише 38% від заброньованих потужностей (3,29 млрд куб м) за довгостроковим транзитним контрактом.
Оператор ГТС вказує, що разом з обмеженням транзиту газопроводом "Північний потік", це призводить до "осушення" газового ринку ЄС та зростання цін.
"Внаслідок маніпулятивних дій "Газпрому", з початку червня ціни на газ у Європі зросли на майже 42%. Кремль застосовує агресію не лише у військовому вимірі: намагання зірвати опалювальний сезон в Європі", – наголошується у повідомленні.
Як повідомлялося, "Газпром" повністю припинить постачання російського газу в Європу через обидві нитки газопроводу "Північний потік" з 11 по 21 липня у зв’язку з проведенням планових профілактичних робіт.
Водночас, за даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку" щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.
Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.
Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.
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