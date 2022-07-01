Рада зобов'яже проводити перепис населення мінімум раз на 10 років
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Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №5108, який пропонує встановити періодичність проведення всеукраїнського перепису не рідше ніж один раз на 10 років.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За відповідне рішення проголосували 249 народних депутатів за необхідних 226 голосів.
"Метою законопроєкту є створення правових умов для отримання органами державної статистики об'єктивної статистичної інформації про соціально-демографічний стан населення країни", – написав Мельничук.
За його словами, одержання такої інформації допоможе дати оцінку ефективності проведених державних реформ у минулому, спрогнозувати соціально-економічний розвиток країни та внести корективи в тих сферах державної політики, де це необхідно.
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