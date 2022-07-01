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Кабмін відмовився обмежувати зарплати членам наглядових рад та керівникам держкомпаній

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гривня

Міністерство економічного розвитку та Кабінет міністрів відмовилися від ідеї обмежити винагороду топменеджерів у держсекторі.

Відповідний проєкт постанови Кабміну, розроблений Мінекономіки, планувалося ухвалити на засіданні уряду 28 червня, однак його розгляд відклали, пише "Forbes Україна".

За словами співрозмовника видання серед членів Кабміну, одна з найбільш суттєвих причин – побоювання Мінфіну, що таке рішення може розкритикувати Євросоюз, що ускладнить отримання зовнішньої допомоги.

"Таке обмеження може суперечити реформі корпоративного управління", – пояснив урядовець.

Утім, в Мінекономіки остаточно не відмовились від своєї ініціативи.

"Будемо в індивідуальному режимі працювати з кожним міністерством та переглядати зарплати/виплати відповідно до сьогоднішніх реалій", – розповів співрозмовник у керівництві Мінекономіки.

Кабмін відмовився обмежувати зарплати членам наглядових рад та керівникам держкомпаній 01

Як повідомлялося, розроблений Мінекономіки проєкт постанови передбачав обмеження на період воєнного стану виплат членам наглядових рад та керівникам державних компаній та банків у розмірі 15 мінімальних заробітних плат (97,5 тис. грн).

Нагадаємо, Кабмін вже обмежував виплати членам наглядових рад державних компаній під час пандемії коронавірусу, однак згодом скасував це рішення.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+21
Крадії під час війни проводять реформу корпоративного управління? Сказали б прямо, що не хотять обмежувати у доходах своїх братів, кумів, коханок, соквартальників та видатних сраколизів. Зовсім совість втратили і Бога не бояться.
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01.07.2022 19:04
+20
виїхав за межі України, але як ФОП плачу податки в Україні. Після цих нових взагалі не хочеться платити податки до державного корита, щоб підтримувати усе це чинуше кодло . Краще буду напряму донатити ВСУ!
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01.07.2022 18:50
+18
Який сором! Гетманцев "общіпує гусей" як раз для цих казнокрадів! Бечиш держслужбовця, бий відразу ногами
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01.07.2022 20:43
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Кто же себя обидит
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01.07.2022 18:21 Відповісти
виїхав за межі України, але як ФОП плачу податки в Україні. Після цих нових взагалі не хочеться платити податки до державного корита, щоб підтримувати усе це чинуше кодло . Краще буду напряму донатити ВСУ!
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01.07.2022 18:50 Відповісти
Ні в якому разі не плати казнокрадам
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01.07.2022 20:41 Відповісти
Крадії під час війни проводять реформу корпоративного управління? Сказали б прямо, що не хотять обмежувати у доходах своїх братів, кумів, коханок, соквартальників та видатних сраколизів. Зовсім совість втратили і Бога не бояться.
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01.07.2022 19:04 Відповісти
А як же постанова КМУ Яценюка 2014 року "Про запобігання фінансовій катастрофі", що обмеження залишили лише для пенсіонерів??? Після цієї постанови КМУ затверджував мільйонні контракти менеджменту, членам наглядових рад державних компаній і підприємств. А ви думай-те, яким чином вітренки, коболєви отримували премії по 5-7 млн. доларів . Люди відірвані від реальності. Тоді нехай скасують обмеження по пенсіях, які визнані Конституційним судом нечинними ще в 2016 році, а ні, тільки своєму кодлу треба мільйонні контракти, обмежити любим друзям - це все одно що посягати на "святе". Отак і живемо.... А військові пенсіонери з 2016 року ходять по судах і не можуть повернути вкрадені у них пенсії, перед кожним у держави заборгованість від 250 до 400 тис.грн. (а то й більша), яка визнана судами України. За ці роки біля 40 тис. пенсіонерів уже померли, не дочекавшись своїх виплат. Найчемніший вислів щодо такого кодла - це падлюки і баста.
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02.07.2022 16:04 Відповісти
Прошу отримувача цих бонусів і ЗП прокоментувати. Навіщо Вам потрібно так багато ?
Я отримую в приватній компаніїї десь близько 50 тис грн. І мені, і моїй сімї хватає з головою. Поясніть, куди Ви витрачєте кошти?
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01.07.2022 19:05 Відповісти
Ваше завдання платити податки, а казнокради знайдуть куди притулити ці кошти
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01.07.2022 20:55 Відповісти
А я работаю на богатейшего человека Украины, оперирую миллиардами в отчетности и получаю з/пл - 10тыс грн., вот как ток не весело
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02.07.2022 09:45 Відповісти
Одне питання , а що с самимими міністрами ? я пропусти , собі вони зарплати обмежили ?
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01.07.2022 19:24 Відповісти
70% людей або виїхали або втратили роботу, а держслужбовців 300 тисяч залишилось без змін! *****, як 300 спартанців стоять
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01.07.2022 20:54 Відповісти
В Нафтогазі якісь жебраки зібралися. Невже не соромно перед пацанами з банків на поштарями?
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01.07.2022 19:37 Відповісти
Нафтогазовські можуть зовсім без винагороди працювати. Вони і без того дуже добре мають з того на чому сидять.
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01.07.2022 19:42 Відповісти
Не переживайте! У каждого руководителя гос. компаний кроме заместителей имеются различные штатные и внештатные советники и помощники и другая пиз....дота, зарплаты которых не подлежат обнародованию. Один из таких у Витренко, например, ввез беспошлинно Бентли за 300 000$. Зря волнуетесь
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01.07.2022 21:17 Відповісти
Дійсно. Як можна чіпати священу корову? А особливо мене порадувала Адміністрація Морських Портів України. Тобто адміністрація того, чого у нас зараз, по суті, немає.
Але грошики винь та поклади.
Браво!!! панове.
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01.07.2022 19:46 Відповісти
Який сором! Гетманцев "общіпує гусей" як раз для цих казнокрадів! Бечиш держслужбовця, бий відразу ногами
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01.07.2022 20:43 Відповісти
А где моя родная УЗ??Информация к размышлению......Дежурный по переезду 5-6 тысяч,Дежурный по станции 8-9 примерно....Всем премии порезали.Малого того пошли задержки по выплатам.Ясно война,но почему,Держава изыскала средства на выплату полиции и тд. в глубоком тылу по 30 к премии????А путейцу на жаре получает 10 тысяч???Дежурный на подстанции монтёры 10-12 тысяч!!!Стратегический обьект,вспомните удары ракетами,по тяговым подстанциям.....Военизированная охрана,с оружием в руках в усиленном режиме,охраняет стратегический обьект....ни о какой премии речи нет....Пожарник и полицейский,судова охорона...погрничник,в тылу зарплата от 43 тысяч.Железнодорожники на дне.......Я не жалуюсь,просто не могу понять такого отношения к 200 тысячному колективу!!!!
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01.07.2022 20:44 Відповісти
Не забудьте зарплату лучшего железнодорожника всех времён и народов-Серёжи Лещенко - 242тыс.гр.!
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01.07.2022 22:04 Відповісти
Вы на Банковой храброй воды выпили
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01.07.2022 20:45 Відповісти
Це прикол, чи хтось кулю в сраку захотів?
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01.07.2022 20:49 Відповісти
А в это время украинский пенсионер стоит перед выбором - что купить:необходимые медикаменты или пакет молока,на всё вместе пенсии 2400гр. за 40 лет стажа не хватает!Циничные убийцы стариков!
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01.07.2022 22:11 Відповісти
Zloj Pens
2400 грн.?А 1934 грн не хотите ли?Военно пленные лучше содержатся,чем наши пенсионеры.
А они рассказывают сказки типа "побоювання Мінфіну, що таке рішення може розкритикувати Євросоюз, що ускладнить отримання зовнішньої допомоги. Джерело: https://biz.censor.net/n3351509"Все грязная ложь,циничная и мерзская.
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02.07.2022 08:02 Відповісти
А моя МАМА із пенсії в 2100 ще купляє закаточні кришки по 150 грн і відносить волонтерам які тушонки на війну закривають, банки ще в березні перемили і відвезли
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02.07.2022 09:33 Відповісти
Низкий поклон Вашей МАМЕ и позор ненажерам из правительства.
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02.07.2022 10:20 Відповісти
Справа навіть не пенсіонерах. До яких пір, ці "наглядачі держ.структур - будуть пастись у "корита"???! І деякі чинуші з влади також??!
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03.07.2022 17:31 Відповісти
це називається об,єднання народу.
а якщо покажуть які премії у цих наглядачів то
не зрозуміло чи є у нас війна і за що гинуть наші хлопці та дівчата????
невже у лещенка робота важча та небезпечніша чим у солдата на передовій???
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01.07.2022 22:52 Відповісти
Мабуть ці"непопулярні рішення" ВР мав на увазі Зєля, Стефанчук и шмигаль.
"А в астальном прікрасная маркіза ..."!🤔
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01.07.2022 23:51 Відповісти
там ще фотка класна: зліва людожер-гіпопотам, справа лисий містер хто це? А посередині, в стрибку вгору- величний влідер вЗе!світу, що просють у корабельних піхв та сосен прогАласувати ...
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02.07.2022 11:25 Відповісти
Опять эта сволочь Порошенко не даёт зебилью все делать для народа
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02.07.2022 00:54 Відповісти
Припарашенку наче було інакше, це ж його ініціатива узаконити корупцію астрономічними офіційними виплатами цим корупціонерам
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02.07.2022 14:23 Відповісти
Імовірно всі ці "великі спеці" 50% віддають ...
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02.07.2022 05:51 Відповісти
як це вашу мать понимать --- ***** зелена шобла . нам по 5млрд долл дають допомогу в мисяць з ЗАХОДУ . вчителька зи стажем 40 рокив отримуе пенсию 4000грн . а менеджер державного ПРИВАТБАНКУ 690 000 ГРН . А ЧИ НЕ ***** . МОЖЕ НАПОЛОВИНУ ЦИМ ..ПАТРИЕТАМ.. ЗМЕНШИТИ ЗАРПЛАТУ ТА ЩЕ ШТУК ПЯТЬ ..БАЙРАКТАРИВ.. КУПИТИ ДЛЯ ЗСУ . ***** ХОЧ ЯКАСЬ СОВИСТЬ МАЕ БУТИ
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02.07.2022 06:28 Відповісти
Як же можна своїх дружбанів зажимать!! Війни в Кабміні немає!! Ракети по Кабміну не б"ють!! Падлюки гниди зелені!!
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02.07.2022 09:40 Відповісти
Оце ржака! То реформи, за їх словами, непопулярні в народі. Тепер он обмеження зарплат членам наглядових рад та керівникам держкомпаній, які отримують у час війни по пів лимона на місяць, нібито не одобрить ЄС 😆

І це при тому, що простий народ масово донарить на потреби ЗСУ, навіть коли у самого обмаль коштів.

Стидоба.
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02.07.2022 10:22 Відповісти
Краще б вони врізали зп ВР.КМУ, Суддям, ОДА та ОВА. Там масштаби проїдання більші. Переносять папірів з місуя на місце.
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02.07.2022 11:38 Відповісти
Моральні уроди ,брехуни і базіки--це наші "слуги"
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02.07.2022 11:56 Відповісти
Абсолютно не здивований. Причому, не сумнівайтеся, що жоден з цих підарів ані копійки ЗСУ не віддав. Купують на ці бабки долари, складають долари в валізки і вивозять за кордон, ще більше руйнуючи курс гривні. Отакі "слуги".
Якщо б ***** ****** ракетою по кабміну, боюсь, що його популярність у українців стала би більшою за популярність сала і борща...
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02.07.2022 13:39 Відповісти
Всі ці холуї і манкурти - так звана українська влада, поводяться як окупанти на захопленій за допомогою «виборів» території. Вмя країна працює на них, натомість отримує жебрацькі подачки щоб не здохли
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02.07.2022 14:31 Відповісти
А якже судді з пенсіями по 300 тис?
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02.07.2022 15:14 Відповісти
Є ВОЛОНТЕРИ для наглядових рад або ВОЇНИ з байрактарами....і все ..ніяких паразитів на тілі сплюндрованної України!!!
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02.07.2022 15:36 Відповісти
Ще цікаво, по якій статті проходять виплати усьому кодлу зелених радників, які ніби-то працюють на волонтерських засадах в ОПі і ні за що не відповідають ...
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02.07.2022 16:05 Відповісти
 
 