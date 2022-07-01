Кабмін відмовився обмежувати зарплати членам наглядових рад та керівникам держкомпаній
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Міністерство економічного розвитку та Кабінет міністрів відмовилися від ідеї обмежити винагороду топменеджерів у держсекторі.
Відповідний проєкт постанови Кабміну, розроблений Мінекономіки, планувалося ухвалити на засіданні уряду 28 червня, однак його розгляд відклали, пише "Forbes Україна".
За словами співрозмовника видання серед членів Кабміну, одна з найбільш суттєвих причин – побоювання Мінфіну, що таке рішення може розкритикувати Євросоюз, що ускладнить отримання зовнішньої допомоги.
"Таке обмеження може суперечити реформі корпоративного управління", – пояснив урядовець.
Утім, в Мінекономіки остаточно не відмовились від своєї ініціативи.
"Будемо в індивідуальному режимі працювати з кожним міністерством та переглядати зарплати/виплати відповідно до сьогоднішніх реалій", – розповів співрозмовник у керівництві Мінекономіки.
Як повідомлялося, розроблений Мінекономіки проєкт постанови передбачав обмеження на період воєнного стану виплат членам наглядових рад та керівникам державних компаній та банків у розмірі 15 мінімальних заробітних плат (97,5 тис. грн).
Нагадаємо, Кабмін вже обмежував виплати членам наглядових рад державних компаній під час пандемії коронавірусу, однак згодом скасував це рішення.
Будь ласка, зачекайте...
Я отримую в приватній компаніїї десь близько 50 тис грн. І мені, і моїй сімї хватає з головою. Поясніть, куди Ви витрачєте кошти?
Але грошики винь та поклади.
Браво!!! панове.
2400 грн.?А 1934 грн не хотите ли?Военно пленные лучше содержатся,чем наши пенсионеры.
А они рассказывают сказки типа "побоювання Мінфіну, що таке рішення може розкритикувати Євросоюз, що ускладнить отримання зовнішньої допомоги. Джерело: https://biz.censor.net/n3351509"Все грязная ложь,циничная и мерзская.
а якщо покажуть які премії у цих наглядачів то
не зрозуміло чи є у нас війна і за що гинуть наші хлопці та дівчата????
невже у лещенка робота важча та небезпечніша чим у солдата на передовій???
"А в астальном прікрасная маркіза ..."!🤔
І це при тому, що простий народ масово донарить на потреби ЗСУ, навіть коли у самого обмаль коштів.
Стидоба.
Якщо б ***** ****** ракетою по кабміну, боюсь, що його популярність у українців стала би більшою за популярність сала і борща...