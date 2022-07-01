Кабмін відмовився обмежувати зарплати членам наглядових рад та керівникам держкомпаній

Міністерство економічного розвитку та Кабінет міністрів відмовилися від ідеї обмежити винагороду топменеджерів у держсекторі.

Відповідний проєкт постанови Кабміну, розроблений Мінекономіки, планувалося ухвалити на засіданні уряду 28 червня, однак його розгляд відклали, пише "Forbes Україна".

За словами співрозмовника видання серед членів Кабміну, одна з найбільш суттєвих причин – побоювання Мінфіну, що таке рішення може розкритикувати Євросоюз, що ускладнить отримання зовнішньої допомоги.

"Таке обмеження може суперечити реформі корпоративного управління", – пояснив урядовець.

Утім, в Мінекономіки остаточно не відмовились від своєї ініціативи.

"Будемо в індивідуальному режимі працювати з кожним міністерством та переглядати зарплати/виплати відповідно до сьогоднішніх реалій", – розповів співрозмовник у керівництві Мінекономіки.

Як повідомлялося, розроблений Мінекономіки проєкт постанови передбачав обмеження на період воєнного стану виплат членам наглядових рад та керівникам державних компаній та банків у розмірі 15 мінімальних заробітних плат (97,5 тис. грн).

Нагадаємо, Кабмін вже обмежував виплати членам наглядових рад державних компаній під час пандемії коронавірусу, однак згодом скасував це рішення.