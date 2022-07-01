Євросоюз готує санкції проти російського золота, – Bloomberg

Європейський Союз працює над новими санкціями проти російського золота в рамках погоджених минулого тижня на саміті країн "Великої сімки" подальших кроків, спрямованим на обмеження джерел доходів Москви.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За даними агентства, в новий пакет санкцій також може увійти виключення заборони на транзит російських товарів до Калінінграда, заблокований Литвою у відповідності до попередніх рішень ЄС.

За словами одного із співрозмовників агентства, наразі підготовка нового пакету санкцій проти Росії триває, і деякі країни ЄС все ще можуть наполягати на внесенні до нього своїх пропозицій, перш ніж санкційний пакет представлять державам-членам для затвердження.

Співрозмовники агентства стверджують, що низка країн ЄС наполягає на посиленні санкцій, але у найближчому майбутньому санкції, швидше за все, будуть зосереджені на посиленні та розширенні існуючих заходів, таких як обмеження на експорт технологій.

Росія є другою за величиною золотодобувною країною у світі, а її експорт золота оцінювався в 12,6 мільярда фунтів стерлінгів у 2021 році.

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Уряд Великої Британії раніше заявив, що заборона на імпорт російського золота матиме "великий вплив" на здатність Володимира Путіна фінансувати свої збройні сили та спроби олігархів уникнути наслідків фінансових санкцій, купуючи злитки.

Однак галузеві аналітики вважають цю заборону скоріше символічною, оскільки санкції, накладені на Росію після її вторгнення в Україну, фактично вже закрили ринки Європи та США для російського золота, постачання якого припинилося до традиційних торгових центрів у Лондоні та Цюріху здебільшого через самосанкціонування галузі.

Як повідомлялося, минулого тижня країни "Великої сімки" домовилися запровадити ембарго на імпорт російського золота. За оцінками держдепу США, заборона на імпорт російського золота позбавить РФ можливості заробляти $19 млрд на рік.

Після цього США заборонили імпорт золота з Росії із 28 червня.