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Євросоюз скасовує мита та ПДВ на ввезення життєво важливих товарів для українців

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еврокомиссия,транш

Європейська Комісія ухвалила рішення, що дозволяє державам-членам тимчасово скасовувати мита та ПДВ на ввезення з третіх країн продуктів харчування, ковдр, наметів, електрогенераторів та іншого життєво важливого обладнання, призначеного для українців, які постраждали від війни.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.

"Війна проти України принесла невимовні страждання, але також продемонструвала всю глибину солідарності ЄС. Цей захід допоможе державам-членам прийти на допомогу українцям як у ЄС, так і в їхній рідній країні, полегшивши доставку життєво важливих гуманітарних вантажів. Це абсолютно правильно", – сказав комісар з економіки Паоло Джентілоні.

Цей захід, запрошений державами-членами, застосовуватиметься заднім числом із 24 лютого 2022 року й діятиме до 31 грудня 2022 року.

Звільнення від сплати мита та ПДВ поширюється на товари, що ввозяться державними організаціями (державними органами та органами публічного права, включно з лікарнями, урядовими організаціями, регіональними урядами, комуни/міста тощо), благодійними чи філантропічними організаціями, затвердженими компетентними органами держав-членів.

За оцінками, внаслідок неспровокованого та невиправданого вторгнення Росії в Україну понад 14 млн осіб, або 30% населення України, було переміщено. Понад 6,2 млн українців попрямували до ЄС, і майже 8 млн були змушені залишити свої будинки, але залишилися в Україні.

Автор: Галина Ялівець
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