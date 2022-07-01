Французька компанія Thales припинила роботу в Росії після масштабного скандалу

Французька компанія Thales, яка серед іншого випускає апаратні модулі безпеки (hardware security module, HSM) платіжних систем, оголосила про припинення роботи на російському ринку.

Про повідомляє російський Forbes з посиланням на представника компанії.

За його словами, компанія звернула всі операції із забезпечення цифрової безпеки у російському банківському секторі: раніше група обслуговувала 20 російських банків.

Назви банків, які працювали із Thales, представник компанії розкривати відмовився.

Проте, згідно з даними на сайті російських держзакупівель, з 2014 по 2021 рік конкурси на постачання та ліцензію модулів та ПЗ Thales оголошували "Сбєрбанк", ВТБ, "Россільгоспбанк", Всеросійський банк розвитку регіонів (ВБРР) та "Західно-Сибірський комерційний банк". Сама Thales також повідомляла на своєму сайті співпрацю з "Альфа-банком".

Як повідомлялося, раніше французькі ЗМІ з’ясували, що компанія Thales продовжила співпрацювати з великими російськими банками, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну та санкції, які запровадили США та ЄС. Після цього компанія заявила, що продасть свій бізнес в Росії місцевим спіробітникам.

Thales потрапила у великий скандал, коли наприкінці березня, після виведення російських військ з Бучі, що на півночі від Києва, виявилося, що російські танки були оснащені тепловими камерами Catherine (один із флагманських продуктів Thales). Однак компанія тоді заявила, що нібито законно поставляла обладнання в Росію до 2019 року за контрактами, підписаними до ембарго на постачання зброї, яке запровадили проти Росії з 2014 року.

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Thales також звинувачують у "співучасті у військових злочинах". 2 червня три неурядові організації подали скаргу до паризького суду на Thales, Dassault Aviation та MBDA France. Організації звинувачують компанії у тому, що вони продовжували експортувати свою зброю до Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів після початку війни в Ємені.

Thales Group – міжнародна компанія, яка створює високотехнологічні продукти та послуги на кількох напрямках: цифровій ідентифікації та безпеці, військовій, аерокосмічній та транспортній промисловості.

В Росію Thales постачала модулі payShield 9000 – пристрої, призначені для банкоматів, які захищають та шифрують дані користувачів, пояснив співробітник компанії-дистриб'ютора Thales. Цей модуль забезпечує захист таких операцій, як перевірка ПІН-кодів, платіжні трансакції, випуск платіжних карток, а також управління ключами шифрування. Зазначається, що payShield 9000 – найпопулярніший у світі модуль захисту платіжних систем, за його допомогою здійснюється понад 80% від світового обсягу трансакцій платіжними картками.