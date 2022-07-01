Французька компанія Thales припинила роботу в Росії після масштабного скандалу
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Французька компанія Thales, яка серед іншого випускає апаратні модулі безпеки (hardware security module, HSM) платіжних систем, оголосила про припинення роботи на російському ринку.
Про повідомляє російський Forbes з посиланням на представника компанії.
За його словами, компанія звернула всі операції із забезпечення цифрової безпеки у російському банківському секторі: раніше група обслуговувала 20 російських банків.
Назви банків, які працювали із Thales, представник компанії розкривати відмовився.
Проте, згідно з даними на сайті російських держзакупівель, з 2014 по 2021 рік конкурси на постачання та ліцензію модулів та ПЗ Thales оголошували "Сбєрбанк", ВТБ, "Россільгоспбанк", Всеросійський банк розвитку регіонів (ВБРР) та "Західно-Сибірський комерційний банк". Сама Thales також повідомляла на своєму сайті співпрацю з "Альфа-банком".
Як повідомлялося, раніше французькі ЗМІ з’ясували, що компанія Thales продовжила співпрацювати з великими російськими банками, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну та санкції, які запровадили США та ЄС. Після цього компанія заявила, що продасть свій бізнес в Росії місцевим спіробітникам.
Thales потрапила у великий скандал, коли наприкінці березня, після виведення російських військ з Бучі, що на півночі від Києва, виявилося, що російські танки були оснащені тепловими камерами Catherine (один із флагманських продуктів Thales). Однак компанія тоді заявила, що нібито законно поставляла обладнання в Росію до 2019 року за контрактами, підписаними до ембарго на постачання зброї, яке запровадили проти Росії з 2014 року.
Thales також звинувачують у "співучасті у військових злочинах". 2 червня три неурядові організації подали скаргу до паризького суду на Thales, Dassault Aviation та MBDA France. Організації звинувачують компанії у тому, що вони продовжували експортувати свою зброю до Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів після початку війни в Ємені.
Thales Group – міжнародна компанія, яка створює високотехнологічні продукти та послуги на кількох напрямках: цифровій ідентифікації та безпеці, військовій, аерокосмічній та транспортній промисловості.
В Росію Thales постачала модулі payShield 9000 – пристрої, призначені для банкоматів, які захищають та шифрують дані користувачів, пояснив співробітник компанії-дистриб'ютора Thales. Цей модуль забезпечує захист таких операцій, як перевірка ПІН-кодів, платіжні трансакції, випуск платіжних карток, а також управління ключами шифрування. Зазначається, що payShield 9000 – найпопулярніший у світі модуль захисту платіжних систем, за його допомогою здійснюється понад 80% від світового обсягу трансакцій платіжними картками.
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