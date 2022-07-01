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Рада спростить фінансову звітність для невеликих груп підприємств

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вр,рада,верховна

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №6244 із поправками в залі про бухгалтерський облік, який пропонує змінити норми подання фінзвітності.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання парламенту.

За відповідне рішення проголосували 275 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Так, законопроєктом пропонується:

  • запровадити категорії груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств та звільнити від обов’язкового складання і подання консолідованої фінансової звітності малі та середні групи;
  • удосконалити окремі норми щодо подання фінансової звітності, складеної за МСФЗ на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі;
  • уточнити перелік підприємств, які складають фінансову звітність за МСФЗ, оприлюднення консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом та вимог до обов’язкових реквізитів первинних документів.

Автор: Галина Ялівець
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