Рада спростить фінансову звітність для невеликих груп підприємств

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №6244 із поправками в залі про бухгалтерський облік, який пропонує змінити норми подання фінзвітності.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук за підсумками засідання парламенту.

За відповідне рішення проголосували 275 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Так, законопроєктом пропонується: