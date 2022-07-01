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Рада спростила звільнення робітників зруйнованих підприємств

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увольнение

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин".

За прийняття відповідного законопроєкту №7251 у другому читанні проголосували 262 нардепи, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано "вирішення проблем, які виникають на сьогодні в частині організації трудових відносин в умовах воєнного стану".

Законом запроваджується додаткова підстави для звільнення працівника – неможливість забезпечувати працівникові умови праці, внаслідок того, що необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно власника або уповноваженого ним органу знищені в результаті бойових дій, а також вводиться особлива процедура вивільнення таких працівників.

Крім того, роботодавцю надається право на розірвання трудового договору з його ініціативи у разі відсутності працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці.

Законом також пропонується уточнити порядок призупинення дії трудового договору, оформлення відпусток, а також питання організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у роботодавця тощо.

Як повідомлялося, у березні Верховна Рада прийняла закон "Про організацію трудових відносин в умовах військового стану", яким серед іншого надане право роботодавцю розірвати трудовий договір з працівником у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації, викликаною знищенням в результаті бойових дій усіх виробничих, організаційних або технічних потужностей або майна підприємства. Про таке звільнення працівник попереджається не пізніше ніж за 10 днів з виплатою вихідної допомоги у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Автор: Галина Ялівець
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це 100 відсоткове рішення для підтримки олігархів та чинуш - як приклад, людина усе життя платила податки, працювала, будувала собі якесь майбутнє, а чинуші з олігархами, за податки громадянина, не можуть забезпечити безпеку цьому громадянину-платнику податків у своїй країні як від кремля так і від внутрішніх чинуш! При цьому КабМін продовжує платити астрономічні ЗП чинушам та усіляким наглядникам в держпідприємствах. Агов зєлєбобики з порохоботами а ви часом не на рашистів працюєте?? Хочете взагалі щоб люди повтікали з країни??
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01.07.2022 18:59 Відповісти
И че это? Ну начал вроде за здравие...
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01.07.2022 19:29 Відповісти
 
 