БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
779 відвідувачів онлайн
Новини Регуляторна політика
4 528 6
біженці (448) податки (1987) Міністерство соціальної політики (591) Євросоюз (4410) переселенці (384) Лазебна Марина (31)

Кабмін просить ЄС дозволити українським підприємцям-біженцям платити податки в Україні

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

іт

Уряд України просить передбачити на рівні законодавства ЄС можливість збереження податкового резидентства переміщеними до країн ЄС українцями та релокованими з України бізнесами.

Таку можливість міністр соціальної політики України Марина Лазебна обговорила з головою Комітету Європарламенту з питань зайнятості та соціальних питань Драгошем Пислару, повідомляє пресслужба міністерства.

"Мова йшла про те, щоб податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб та податки з діяльності ФОП вони могли продовжити сплачувати до бюджету України відповідно до українського законодавства, якщо основним центром їхньої ділової активності залишається Україна, навіть після спливу 180 днів перебування у країнах ЄС", – зазначається у повідомленні.

Своєю чергою Дагош Пислару зазначив, що оподаткування в більшій мірі регулюються національним законодавством країн-членів ЄС, однак ці питання насправді можна вирішити на рівні Євросоюзу, якщо пов’язати їх з дією директиви про тимчасовий захист.

"Він визнав, що озвучені пропозиції мають сенс та запевнив, що розпочне відповідні дискусії в Європарламенті та Єврокомісії з колегами, дотичними до вирішення таких питань", – наводить позицію голови Комітету пресслужба Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що в вирішити проблему резидентного статусу українських біженців, яка набуде масового характеру після наближення 6-місячного строку з початку повномасштабної, складно через наявність двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування.

Зазначимо, що більшість угод про уникнення подвійного оподаткування передбачає, що фізична особа має платити податки у тій країні, в якій вона проживає протягом більшої половини року. Таким чином, після піврічного терміну українські біженці у багатьох країнах мали б отримати статус місцевого податкового резидента, навіть якщо вони продовжують працювати на українські компанії віддалено.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ахахахахахаха
показати весь коментар
01.07.2022 16:19 Відповісти
Тобто гетьмацев і ко хочуть, щоб після спливу 180 днів біженці сплачували податки і ЄС і Україні?
показати весь коментар
01.07.2022 17:56 Відповісти
хочуть щоб працівники з України сплачували два податки - країні притулку і країні бандитів у владі-України . . . Зе - ти ПОЦ. В ЄС теж існує прожитковий мінімум і наші біженці не вашої зухвалої ВЛАДИ - раби.
показати весь коментар
01.07.2022 19:07 Відповісти
От же ж Порошенко барыга!
показати весь коментар
02.07.2022 03:58 Відповісти
А як там із застосуванням РРО українцями в ЄС
показати весь коментар
01.07.2022 20:03 Відповісти
Подвійне оподаткування, це все що може запропонувати громадянам України за кордоном, Гатьманцев це ворог !
показати весь коментар
02.07.2022 13:43 Відповісти
 
 