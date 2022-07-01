Кабмін просить ЄС дозволити українським підприємцям-біженцям платити податки в Україні

Уряд України просить передбачити на рівні законодавства ЄС можливість збереження податкового резидентства переміщеними до країн ЄС українцями та релокованими з України бізнесами.

Таку можливість міністр соціальної політики України Марина Лазебна обговорила з головою Комітету Європарламенту з питань зайнятості та соціальних питань Драгошем Пислару, повідомляє пресслужба міністерства.

"Мова йшла про те, щоб податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб та податки з діяльності ФОП вони могли продовжити сплачувати до бюджету України відповідно до українського законодавства, якщо основним центром їхньої ділової активності залишається Україна, навіть після спливу 180 днів перебування у країнах ЄС", – зазначається у повідомленні.

Своєю чергою Дагош Пислару зазначив, що оподаткування в більшій мірі регулюються національним законодавством країн-членів ЄС, однак ці питання насправді можна вирішити на рівні Євросоюзу, якщо пов’язати їх з дією директиви про тимчасовий захист.

"Він визнав, що озвучені пропозиції мають сенс та запевнив, що розпочне відповідні дискусії в Європарламенті та Єврокомісії з колегами, дотичними до вирішення таких питань", – наводить позицію голови Комітету пресслужба Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що в вирішити проблему резидентного статусу українських біженців, яка набуде масового характеру після наближення 6-місячного строку з початку повномасштабної, складно через наявність двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування.

Зазначимо, що більшість угод про уникнення подвійного оподаткування передбачає, що фізична особа має платити податки у тій країні, в якій вона проживає протягом більшої половини року. Таким чином, після піврічного терміну українські біженці у багатьох країнах мали б отримати статус місцевого податкового резидента, навіть якщо вони продовжують працювати на українські компанії віддалено.