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Платежі за комуналку через підконтрольні окупантам банки не зараховуватимуться, – Нацкомісія

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Перерахування коштів за надані житлово-комунальні послуги на рахунки підконтрольних окупаційній владі банківських установ або сплата готівкою не зараховується як оплата.

Про це повідомляє пресслужба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

У Нацкомісії пояснили, що останнім часом у ЗМІ поширюються повідомлення, що самопроголошені керівники електро-, газопостачальних та комунальних підприємств на тимчасово окупованих територіях запроваджують власний механізм оплати за спожиту електричну та теплову енергію, природний газ, постачання води та водовідведення для побутових та непобутових споживачів.

При цьому представники окупаційної влади або збирають з населення готівку начебто для оплати за надані послуги, або скеровують перерахування коштів на рахунки місцевих банківських установ, що не мають ліцензій НБУ.

У Нацкомісії наголосили, що сплата за послуги ЖКГ має відбуватись виключно на рахунки електро-, газопостачальних та комунальних підприємств, відкриті у встановлений законодавством України спосіб.

Автор: Юлiя Недашківська
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