Рада запустила реформу мережі лікарень, – Ляшко

Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо удосконалення надання медичної допомоги №6306, тим самим запустивши інфраструктурний етап реформи охорони здоров'я.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook, відповідний законопроєкт підтримали 248 народних депутатів.

"Ми розпочинаємо інфраструктурний етап реформи охорони здоров'я та остаточно прощаємося із "совком", будуємо мережу закладів охорони здоров'я європейського зразка, нівелюємо застарілий поділ лікарень на міські, районні та обласні, які часто мали задублювані функції", – зазначив міністр.

За його словами, тепер мережа госпітальних округів будуватиметься за кластерним принципом, який відповідатиме потребам і викликам сьогодення.

Новий підхід передбачає створення кількох рівнів лікарень: надкластерні, кластерні та загальні.

"Госпітальне планування надає кожній громаді чіткий орієнтир – де і які послуги буде отримувати люди. Кожна лікарня матиме свою роль та чітко прописаний функціонал. Більш прості випадки лікуватимуться якомога ближче до пацієнта – в загальних лікарнях, більш складні – в кластерних та надкластерних медичних закладах", – уточнив Ляшко.

Також законопроєкт закріплює порядок встановлення мінімального рівня оплати праці медичних працівників, що гарантуватиме зростання рівня зарплати та збереження кадрів в системі охороні здоров'я в післявоєнний період.

Окрім того, законопроєкт з 2023 року дозволяє запустити реімбурсацію медичних виробів.