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"Газпром" повністю зупинить "Північний потік"

Новини БізнесЦензор Енергетика Транспорт

поток,северный,потік,північний

Постачання російського газу в Європу через обидві нитки газопроводу "Північний потік" бузе повністю призупинено з 11 по 21 липня у зв’язку з проведенням планових профілактичних робіт.

Про це повідомляється на сайті дочірньої компанії російського "Газпрому" – Nord Stream AG, яка є оператором газопроводу.

"Графік і план робіт були заздалегідь узгоджені з партнерами Nord Stream AG з транспортування газу вище та нижче потоком. Інформація про проведення робіт була своєчасно розкрита відповідно до вимог Регламенту (ЄС) No 1227/2011", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, за даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+6
про шантаж кацапским пердячим паром Европу предупреждали ой как давно, в том числе ссылаясь на живые примеры - "газовые войны" Мокши с Украиной..
европейцы вроде неглупые люди, а в честного москаля верят, как дети в Санта Клауса..(
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01.07.2022 17:00
+6
за ежемесячный чемодан с долларами, можно позволить себе быть глупым. они далеко не дети, просто бизнес.
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01.07.2022 18:46
+4
В кожному газопроводу по дві труби
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01.07.2022 18:07
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Клікбейт. Суцільний клікбейт. Треба було писати заголовок "Газпром повністю зупинить поставки газу в ЄС". І тільки в тексті новини б усі дізналися що тільки через Північний потік і тільки тимчасово.
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01.07.2022 16:38 Відповісти
Постачання російського газу в Європу через обидві нитки газопроводу "Північний потік" бузе повністю призупинено Джерело: https://biz.censor.net/n3351480

Що за - обидві нитки . ? Хіба газ коли йшов по обох нитках ?
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01.07.2022 16:48 Відповісти
В кожному газопроводу по дві труби
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01.07.2022 18:07 Відповісти
НЕОБХОДИМО ВООБШЕ ВСЕ ИХ ПОТОКИ ****** !!!
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01.07.2022 16:52 Відповісти
про шантаж кацапским пердячим паром Европу предупреждали ой как давно, в том числе ссылаясь на живые примеры - "газовые войны" Мокши с Украиной..
европейцы вроде неглупые люди, а в честного москаля верят, как дети в Санта Клауса..(
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01.07.2022 17:00 Відповісти
за ежемесячный чемодан с долларами, можно позволить себе быть глупым. они далеко не дети, просто бизнес.
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01.07.2022 18:46 Відповісти
розфігачити ці обидві нитки і нехай вони собі його задувають в сраку
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01.07.2022 19:07 Відповісти
Кремлівська бліда воша вчить Європу, як треба поважати його. Німці останні два десятки років кричали, що їхня співпраця з парашою не стосується політика, а є виключно комерційною діяльність. Ще Шредер стверджував, що газ не може бути зброєю, те саме повторювали Меркель, Штанмайер і Шольц. Бачили очі с ким товаришували, тепер їжте це лайно, аж поки не заляпаєтесь.
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01.07.2022 19:12 Відповісти
Не розумію - німці такі дурні що вірили мокшанцям чи гроші зовсім позбавили їх розуму?
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01.07.2022 19:53 Відповісти
Пам'ятається, саме при Меркель німецькі сховища газу були продані рашці. Тепер із ними вічні проблеми. Співпадіння?
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02.07.2022 08:12 Відповісти
 
 