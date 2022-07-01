"Енергоатом" забезпечить потреби Молдови в електроенергії у липні на 30%

НАЕК "Енергоатом" у липні забезпечить Молдові постачання 30% від обсягу електроенргії, необхідної для покриття споживання у цій країні.

Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну у Facebook.

"На 30% від споживання підписано договір з Енергоатомом (українською державною компанією) на липень за ціною $77/МВт-год", – зазначив він.

Ще 70% споживання Молдови буде забезпечено за рахунок контракту із Молдовською ГРЕС.

Раніше повідомлялося, що оператори системи передачі континентальної Європи ENTSO-E ухвалили рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи.

Так, на першому добовому аукціоні на розподіл пропускної спроможності міждержавного перетину в напрямку Румунії НЕК "Укренерго" реалізувало всі доступні 100 МВт в кожній годині доби.