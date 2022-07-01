Рада схвалила євроінтеграційні законопроєкти про захист інтелектуальної власності та авторських прав

Верховна Рада прийняла за основу євроінтеграційні законопроєкти "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності" та "Про авторське право і суміжні права".

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №6464 у першому читанні проголосували 260 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказана імплементація до національного законодавства положень Угоди про асоціацію с ЄС щодо процедур і засобів захисту прав інтелектуальної власності, передбачених Директивою 2004/48/ЄС.

Зокрема, документом врегульовується застосування до порушника разового грошового стягнення або виплати компенсації на користь власника права інтелектуальної власності.

Крім того, Верховна Рада 276 голосами прийняла у першому читанні законопроєкт №5552-1 "Про авторське право і суміжні права", який передбачає імплементацію у законодавство України низки директив ЄС щодо авторського права і суміжних прав, відповідно до Угоди про асоціацію.

Зокрема, цей законопроєкт встановлює: