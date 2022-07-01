У ДТЕК Ахметова заявили про хакерську атаку з боку РФ
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Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова заявив, що РФ здійснила кібератаку на ІТ-інфраструктуру компанії.
Про це йдеться у заяві компанії.
Зазначається, що метою зловмисників було дестабілізувати технологічні процеси генеруючих і розподільчих компаній та підірвати енергетичну безпеку України.
Також хакери хотіли розповсюдити через органи державної пропаганди неправдиву інформацію про роботу компаній, і як наслідок – лишити без електропостачання українських споживачів.
У ДТЕК додали, що спроба атаки на цифрову інфраструктуру компанії відбулася одночасно з терористичною атакою ракетами на Криворізьку ТЕС.
У компанія наголосили, що працюють з органами державної влади та міжнародними партнерами, а також досліджують дії ворожих кібер-злочинців.
Як повідомлялося, український бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії до ЄСПЛ з вимогою компенсації збитків
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