У ДТЕК Ахметова заявили про хакерську атаку з боку РФ

Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова заявив, що РФ здійснила кібератаку на ІТ-інфраструктуру компанії.

Про це йдеться у заяві компанії.

Зазначається, що метою зловмисників було дестабілізувати технологічні процеси генеруючих і розподільчих компаній та підірвати енергетичну безпеку України.

Також хакери хотіли розповсюдити через органи державної пропаганди неправдиву інформацію про роботу компаній, і як наслідок – лишити без електропостачання українських споживачів.

У ДТЕК додали, що спроба атаки на цифрову інфраструктуру компанії відбулася одночасно з терористичною атакою ракетами на Криворізьку ТЕС.

У компанія наголосили, що працюють з органами державної влади та міжнародними партнерами, а також досліджують дії ворожих кібер-злочинців.

Як повідомлялося, український бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії до ЄСПЛ з вимогою компенсації збитків