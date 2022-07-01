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ВР (2530) омбудсмен (58)

Рада призначила нового омбудсмена

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лубінець

Верховна Рада призначила народного депутата Дмитра Лубінця (група "За майбутнє") на посаду Уповноваженого ВР з прав людини.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Кандидатуру Лубінця підтримали 250 нардепів.

Раніше Дмитро Лубінець очолював Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Також він був членом Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи та першим заступником голови правління ГО "Народно-патріотичний союз Донбасу".

Як повідомлялося, 31 травня Верховна Рада достроково звільнила Людмилу Денісову з посади уповноваженої з прав людини. Своєю чергою сама Денісова пообіцяла оскаржити своє звільнення в суді.

Автор: Юлiя Недашківська
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Денисову уволили то путин обидется. Зато назначили правильно пацана. Депутат Волноваської міської ради VI скликання (з 2010). Перший заступник голови правління «Народно-патріотичний союз Донбасу».
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01.07.2022 13:33 Відповісти
 
 